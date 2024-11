La lectio magistralis di Massimo Recalcati “Elogio dell’insegnamento” apre il Social Festival Comunità Educative 2024

Lunedì 4 novembre inizia a Torino la settimana del Social Festival Comunità Educative 2024, intitolata “Prendersi cura del mondo” (4-9 novembre). 77 eventi, già più di 3.000 iscrizioni.

Segnaliamo in particolare 2 eventi: la lectio magistralis di Massimo Recalcati e la conferenza “Siamo Terra Viva”.

“La scuola non serve innanzitutto a questo? Non serve a produrre un soggetto, un desiderio singolare, una passione che può orientare la vita? Oggi, in un tempo in cui il principio di prestazione rischia di trasformare la vita in una gara perpetua, anche in classe, la Scuola diventa un tempo fondamentale peraccendere e comprendere il proprio desiderio”.

Lunedì 4 novembre, alle ore 18, alle Gallerie d’Italia Torino (piazza San Carlo 156), la lezione di Massimo Recalcati: “Elogio dell’insegnamento. Accendere il desiderio di abitare la vita”.

L’evento (sold out) sarà trasmesso in streaming sul sito del Social Festival e sul canale YouTube di Animazione Sociale.

***

Mercoledì 6 novembre, alle ore 15, presso l’Aula Magna della Cavallerizza Reale (via Verdi 9), la conferenza “Siamo Terra Viva. Educarsi alla sostenibilità”.

Apprendere altri modi di vivere e convivere, produrre e consumare è la sfida più grande. In questa sessione alla Cavallerizza Reale di Torino verranno offerte le mappe educative e didattiche per inoltrarsi nel futuro. Cercheremo di capire come sentirci comunità di destino (con Mauro Ceruti, filosofo e teorico della complessità), come educare a prendersi cura delle ferite del mondo (con Chiara Giaccardi, sociologa dell’Università Cattolica di Milano), come fare scuola controvento (con Franco Lorenzoni, pedagogista e scrittore), come essere attivisti per il clima (Giorgio Brizio, attivista e scrittore), come esplorare la relazione tra sé e la natura (Duccio Demetrio, filosofo dell’educazione).

Saranno presenti: Stefano Lo Russo (sindaco di Torino e Città Metropolitana), Stefano Suraniti (direttore generale U.S.R. per il Piemonte), Carlotta Salerno (assessora all’istruzione della Città di Torino), Caterina Greco (consigliera all’istruzione della Città Metropolitana di Torino), Lorenza Patriarca (presidente V Commissione della Città di Torino), Barbara Bruschi (pro-rettrice per la didattica dell’Università di Torino), Giacomo Portas (presidente dell’Environment Park), Roberto Camarlinghi e Francesco d’Angella (Animazione Sociale).

Scopri l’evento e iscriviti >>

Ti aspettiamo a Torino, dal 4 al 9 novembre. Una settimana per approfondire insieme come prenderci cura del mondo e diventare sempre più capaci di abitare la Terra con passo leggero.

Tutti i 77 eventi del Social Festival sono a ingresso libero, ma con iscrizione obbligatoria. Consulta il programma e iscriviti su: www.socialfestival-comunitaeducative.it

Il Social Festival Comunità Educative è promosso da Comune di Torino, Città Metropolitana di Torino, ITER – Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile, con il patrocinio dell’Università degli Studi di Torino e la direzione scientifica della rivista Animazione Sociale.