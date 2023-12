“Una CHANCE per l’Europa”, Parlamento Europeo Bruxelles 7 dicembre

La rete europea di Libera presenta il Manifesto politico con 12 proposte. Appuntamento il 7 dicembre al Parlamento Europeo ore 10,30 con Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, e Luigi Ciotti, Presidente di Libera. Segui l’evento online.

Una Chance per l’Europa: i 5 punti e le 12 proposte del Manifesto politico di Libera e delle associazioni della società civile europea riunite nella rete CHANCE – Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe, saranno presentati giovedì 7 dicembre dalle 10.30 alle 13.30 presso l’Edificio Spinelli del Parlamento europeo, nella sala 2g3. Saranno presenti Roberta Metsola, Presidente del Parlamento europeo, Luigi Ciotti, Presidente di Libera , eurodeputati e rappresentanti della società civile.

Diretta streaming sul sito Libera.it e condiviso sulla pagina Fb dell’associazione.

È richiesta la registrazione per la partecipazione online e in loco qui.

L’evento, ospitato dagli eurodeputati di S&D Franco Roberti e Brando Benifei, sarà l’occasione per avviare un dibattito su cinque questioni fondamentali per contrastare la criminalità organizzata, che è necessario porre in cima all’agenda politica europea.

Durante l’evento si terranno due sessioni tematiche, una sull’accesso alla giustizia e sulla protezione delle vittime della criminalità e della tratta di esseri umani, l’altra su corruzione, ecomafie e crimini ambientali.

L’iniziativa fa parte di un percorso di avvicinamento alle elezioni del Parlamento Europeo del 2024 ed avviene nell’ambito del progetto finanziato con fondi della Commissione Europea EU Youth in Action, per il quale le associazioni di CHANCE hanno tenuto, nel corso dell’anno, 12 tavole rotonde di sensibilizzazione ed advocacy in altrettante città europee, contribuendo a consolidare gli spazi di dialogo tra società civile responsabile ed istituzioni, a livello locale e nazionale, sulle cinque questioni che, il prossimo 7 dicembre, saranno sottoposte all’attenzione delle istituzioni europee.

Le associazioni coinvolte nell’organizzazione dell’evento, insieme a Libera, sono, per CHANCE: Asociatia pentru Cooperare i Dezvoltare Durabila, Basta ASBL, Between, DeMains Libres, Eine Welt e.V.Leipzig, Engim, Fundación FIADYS, mafianeindanke e.V., Open Space Foundation, Repubblika; per il progetto WINGS: CESIE, KMOP, Fundació SURT, PAYOKE.

Da questa pagina sarà possibile seguire la diretta on line a partire dalle ore 10:30, giovedi 7 dicembre.

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

CHANCE – Civil Hub Against orgaNised Crime in Europe