“LiberiAMO Napoli dalle violenze”. Appuntamento il 9 novembre a Piazza del Gesù, Napoli

L’ennesima morte di un ragazzo, Emanuele, di quindici anni, è davanti ai nostri occhi: una ferita che colpisce e interroga Napoli ancora una volta.

In città e in provincia gli eventi criminosi commessi da giovani e adolescenti seminano morte, come purtroppo è accaduto anche a San Sebastiano al Vesuvio, dove per “futili motivi” è stato colpito un altro giovane, Santo Romano, diciannove anni.

La città metropolitana è fuori controllo.

Decine e decine di ragazze e ragazzi hanno perso la vita in questi anni tra le strade della città: vite spezzate da guerre di camorra, da violenze urbane, dalla marginalità, da contesti che vanno liberati dall’ingiustizia, dalla prevaricazione e dalla sopraffazione.

Armi, troppe armi. Pistole, esplosivi, armi di medio e piccolo taglio circolano tra le strade, le piazze, i vicoli e le scuole della nostra Napoli e feriscono, ammazzano, provocando dolore e morte. Armi e droghe, troppo facili da acquistare. Armi e droghe che finiscono nelle mani di giovani, adolescenti, bambini. Armi che vengono utilizzate senza controllo di giorno come di notte, quando gran parte della città spesso è lasciata in balia di bande e criminalità.

Liberare Napoli dall’uso e dalla cultura delle armi è l’urgenza di questo tempo. Che necessita di una strategia politica e culturale che deve strutturarsi e radicarsi nei luoghi e nel tempo. Sono passati trentanove anni dall’articolo di Giancarlo Siani che parlava dei muschilli, di minori sfruttati dalla camorra nei propri affari. E siamo ancora qui, a guardare attoniti ragazzini colpiti, coinvolti e travolti dalle stesse logiche violente; che anziché indebolirsi, sembrano radicarsi.

Oggi quei minori dispersi, disperati, abbandonati non sono spariti, si sono moltiplicati e sono ancora più soli, più arrabbiati, senza controllo, capaci di commettere errori e tragedie terribili a causa dell’ambiente in cui nascono, crescono e vivono; ambiente fatto di codici, linguaggi, gerarchie violente e prive di morale. Minori inesistenti per la politica, le istituzioni e l’opinione pubblica, salvo attenzionarli sempre e solo dopo l’avvenire di queste tragedie.

Come realtà di quartiere, parrocchie, scuole, cooperative, movimenti sociali, spazi culturali, biblioteche, associazioni sportive e presidi associativi sentiamo l’urgenza di prendere una posizione chiara e netta. Crediamo nell’educazione come potere di relazione, come possibilità di futuro, come opportunità per abbattere i muri di separazione che dividono Napoli in città diverse che convivono senza incontrarsi.

Siamo consapevoli dei tanti progressi che la nostra città ha compiuto ma sentiamo l’esigenza insopprimibile di ribadire che non possiamo stare tranquilli fino a quando un bambino, un adolescente, un giovane ha meno possibilità di altri suoi coetanei perché nato in un contesto difficile che non offre alle famiglie gli strumenti per uscire dalle condizioni di marginalità, di povertà e di esclusione.

Chiediamo inoltre che i temi dell’educazione, della prevenzione, dell’inclusione sociale delle fasce marginali devono tornare al centro del dibattito politico campano perché se è vero che i bambini non votano è ancor più vero – come è sotto gli occhi di tutti – che dalla loro educazione e dalle nostre strategie preventive passa il presente e il futuro della nostra città.

Serve che su Napoli e sulla Campania ci sia un “disegno” vero e lungimirante, frutto di un patto costante tra istituzioni, mondo del terzo settore, scuola, associazionismo, realtà imprenditoriali, chiese e realtà religiose: occorre un lavoro dignitoso, una sicurezza senza retorica, un controllo del territorio e un piano educativo straordinario che contempli interventi straordinari dagli asili all’età adulta, e non provvedimenti presi sull’onda mediatica e che puntano solo sulla repressione, senza prendere in carico le persone e i contesti.

Il 9 novembre alle 10.00 ci incontriamo in Piazza del Gesù.

Un microfono aperto, un’assemblea per ascoltarci e prendere parola pubblica insieme. Perché troppo ai margini è rimasta la necessità di un piano straordinario di risorse per l’educativa; perché troppo soli, troppo precari, troppo inascoltati siamo stati in questi anni. Un momento per rendere visibile lo straordinario lavoro che facciamo e per chiedere che le nostre pratiche innovative, generative, informali, collaborative diventino una politica pubblica. Perché abbia risorse, pensiero, continuità il lavoro di cura e di presa in carico che facciamo nelle comunità: nella scuola, nei territori.

LiberiAMO NAPOLI dalle violenze

***

Adesioni (in aggiornamento)

Patto Educativo per Napoli

Libera contro le mafie

Rete del Rione Sanità

Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Napoli

Dedalus Cooperativa Sociale

GRIDAS – Gruppo Risveglio Dal Sonno

Scuola Calcio Arci Scampia

Associazione Dream Team – Donne in Rete

Arrevutammece

Associazione Napoli InVita – Rione Sanità

Coordinamento campano dei familiari delle vittime

Associazione Un Popolo In Cammino per Genny vive

Donne in Nero – Veglie contro le morti in mare di Napoli

Associazione Annalisa Durante

TerradiConfine

Larsec – Secondigliano

Secondigliano ASD

FOQUS – Fondazione Quartieri Spagnoli

Unione degli Studenti

DPDB – Dalla Parte Dei Bambini

Mani Tese – Campania

Arci Movie

Maestri Di Strada

Stop Biocidio

Associazione Quartieri Spagnoli

Caritas Diocesana – Chiesa di Napoli

Legambiente Campania

Asso.Gio.Ca.

Coop. Terra e Libertà

Coordinamento Kaos

Art. 33 – Gioco Immagine e Parole

Figli in Famiglia – ONLUS

Fondazione Famiglia di Maria

Xenia

SOMS Barra

Noi@Europe

Comitato Anticamorra per la legalità

Laboratorio Insurgencia

Forum Terzo Settore Campania

Consorzio CO.RE.

TrAM – Travel for Action and Memory Cooperativa Sociale

LESS

AsCenDeR – Centro di Documentazione e Ricerca

Fondazione Siani

Fridays For Future Napoli

FaRe Comunità APS

Legambiente Parco Letterario Vesuvio APS

Venti di Speranza APS

ACLI Beni Culturali

Fondazione Silvia Ruotolo

Link Sindacato Universitario

Gesco Consorzio di Cooperative Sociali

Sepofà Cooperativa Sociale

Cgil Napoli e Campania

Uil Napoli e Campania

Uniti

ADOC

Parrocchia San Giorgio Maggiore

Agesci Zona Napoli

Fondazione Cusani ONLUS

Portofranco Napoli ODV ETS

AQuaS – Associazione Animazione Quartiere Scampia

CNGEI Sezione Napoli

Forum provinciale delle associazioni familiari di Napoli

ACLI Napoli Est

Voce di Vento

ANPI Caserta

Associazione tra i familiari delle vittime della strage sul treno rapido 904

Gentle Green Events

Scugnizzi a vela

Slowfood Napoli APS

NOI del Forum APS

Collettivo REC Restare e Creare

CISL Napoli

Traparentesi APS

Consulta regionale femminile Regione Campania

ANPI Comitato Provinciale di Napoli

S.S.D. Kodokan Sport Napoli

Lo Sgarrupato

Spartak San Gennaro

Miniera – Quartieri Spagnoli

Bambù Cooperativa Sociale

Il Millepiedi Cooperativa Sociale

Seme di Pace Cooperativa Sociale

Strada Facendo onlus insieme per Luigi Cerrito

Proodos Società Cooperativa Sociale

UDU Napoli

Associazione Fundacion San Giuseppe

Rete per la Sicurezza Minori ed Adolescenti

Associazione 31Salvatutti

Associazione Attivamente

Compagni di Viaggio ONLUS ETS

IOD Edizioni

Chi rom e chi no

Arrevuoto Teatro e Pedagogia

ANPI Collinare Aedo Violante

Rete Educativa del Rione Sanità

IF Imparare Fare ETS

Associazione Centro La Tenda

Fondazione Il Fatto Quotidiano

Refugees Welcome Napoli

Naposole associazione culturale APS

Comunità Palestinese della Campania

Teachers for Future Campania

Comitato Vele Scampia

Sottoterra Movimento Antimafie

Collettivo Musicanti Autogestiti

Italian Institute for the Future

Collettivo Viviani (ParcoViviani – Comunità del Parco)

Fondazione di Comunità del Centro Storico di Napoli

Parrocchia S. Maria della Sanità – S. Severo – Maria SS del Carmine alle Fontanelle

Co-Operazione San Gennaro ETS

AEMAS Orchestra Sinfonica Quartieri Spagnoli

Merqurio associazione Napoli

Studio Popolare Altre Frequenze

Le ali della vita Napoli

Fiab Napoli Cicloverdi

Festival del Cinema dei Diritti Umani di Napoli

Associazione I Sedili di Napoli ETS

Associazione Donne Architetto-Napoli

Atelier Remida Napoli e Campania

Comitato Don Peppe Diana

Terra di Lei

E.I.P. Italia Scuola Strumento di Pace Campania

Amici di Peterpan

Parte da Noi

Santuario San Sebastiano martire in San Sebastiano al Vesuvio

Associazione La Scintilla

Legacoop Campania

UDI Napoli

Centro Italiano Femminile Napoli e Campania

Altra Napoli

Associazione Sanitansamble

Noi Genitori di Tutti

III Municipalità del Comune di Napoli

VI Municipalità del Comune di Napoli

VIII Municipalità del Comune di Napoli

Fondazione Pol.I.S.