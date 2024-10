Foggia 10 ottobre, corso di formazione: “Il Riutilizzo Sociale dei Beni Confiscati”

Il 10 Ottobre si svolgerà a Foggia, il corso di formazione in presenza dal titolo “Il Riutilizzo Sociale dei Beni Confiscati” organizzato dal Coordinamento Provinciale di Foggia di Libera, Associazioni, nomi e numeri contro le mafie.

L’iniziativa, alla sua seconda edizione, dopo quella svoltasi a San Severo il 14 Dicembre 2023, si impreziosisce del patrocinio del Comune di Foggia, Avviso Pubblico, ANCI e ANCI-Puglia e della Consulta Provinciale per la Legalità.

L’attività formativa si svolgerà a Foggia, presso la sala Rosa del Palazzetto dell’Arte e si articolerà in due distinti momenti; l’uno la mattina, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, incentrato sul “ruolo degli Enti Locali nel riutilizzo sociale dei beni confiscati”; l’altro, il pomeriggio, dalle ore 15:30 alle ore 19:00, che si soffermerà sul “ruolo del Terzo Settore nel riutilizzo sociale dei beni confiscati”.

Durante i lavori della sessione mattutina interverrà anche Viviana Matrangola, Assessore alle Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, Politiche Migratorie, Legalità e Antimafia sociale della Regione Puglia.

Con questa attività di formazione, tenuta da esperti di lunga esperienza e di calibro nazionale, aperta al confronto con le amministrazioni locali ed in dialogo serrato con le associazioni e le cooperative del nostro territorio che in questi anni si sono occupate della gestione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, si vogliono affrontare i nodi più importanti che possono ostacolare il riutilizzo di questi beni per finalità sociali e per rispondere alle esigenze più pressanti da parte delle categorie più vulnerabili della nostra società.

L’attività di contrasto alle mafie deve colpire gli aspetti patrimoniali ed economici delle organizzazioni criminali; ciò si realizza, con priorità assoluta, mediante il sequestro, la successiva confisca dei beni ed il loro utilizzo per finalità sociali. Restituire alle comunità quelle ricchezze acquisite in modo illegale dalle mafie, tramite violenza, ricatto e soprusi, assume il profondo significato di riaffermare la legalità e la giustizia sociale e consente il dispiegarsi di azioni di promozione sociale che rivestono un profondo significato preventivo nei riguardi della criminalità organizzata.

La gestione dei beni confiscati per finalità sociali diviene occasione per attivare interventi di riqualificazione del contesto culturale, sociale ed urbano di territori spesso degradati dove le organizzazioni mafiose e delinquenziali in genere hanno grande capacità di reclutamento. In questo modo il bene viene restituito pienamente al territorio ed alla collettività, esso genera attorno a sé partecipazione, impegno civico e condivisione.

Perché ciò accada occorre un’intesa programmatica ed un accordo collaborativo fra le amministrazioni degli enti locali ed il terzo settore che riunisce l’associazionismo civico, la cooperazione sociale ed il volontariato. Ecco perché l’attività formativa del 10 di Ottobre ha assunto a riferimento proprio queste due essenziali componenti, affinché da una maggiore consapevolezza e preparazione del loro reciproco impegno possa scaturire un’azione territoriale adeguata ed efficace.

Si invitano pertanto dirigenti e funzionari degli enti locali, amministratori, rappresentanti delle associazioni e tutti i potenziali interessati ad aderire all’iniziativa e a provvedere, per tempo, a compilare il modulo d’iscrizione disponibile al presente link.

Vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni: foggia@territoriale.libera.it

coord.liberafoggia@gmail.com