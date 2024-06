“Gioventù Meloniana”, questa sera la seconda parte a Roma e Torino. Ecco perché ci saremo

Questa sera a Roma sarà presentata la seconda parte dell’inchiesta curata da Fanpage sulla Gioventù Meloniana.

Sarà possibile seguire la diretta su Fanpage e anche sulle pagine Instagram e Facebook di Articolo 21.

Dopo la proiezione discuteranno il direttore Francesco Cancellato, Roberto Saviano, Corrado Formigli, Michela Ponzani.

Per Articolo 21 sarà presente Patrizia Migliozzi che cura il canale Instagram. Ancora una volta saranno svelate le radici, la matrice della destra italiana. Una destra che non sa governare, ma vuole vendicarsi della sconfitta ed equiparare fascisti e antifascisti, il boia e la vittima.

Una destra che, quando perde le elezioni, invece di riflettere sulle cause politiche della sconfitta, minaccia di cambiare le regole. Le regole sono buone solo quando vincono. Altro che “guerra civile” , ormai siamo alla inciviltà istituzionale.

A tal proposito questa sera sarà interessante vedere come, dove, quanto spazio sarà dato da telemeloni ad un’inchiesta che ha fatto il giro del mondo, ma é stata oscurata dalle principali piazze mediatiche in Italia.

Per questo ci saremo, per questo trasmetteremo in diretta l’evento, per questo consegneremo ,il prossimo otto luglio a Roma presso la Casa Internazionale delle donne, il riconoscimento che Articolo 21 assegna ogni anno a chi difende la libertà di informare e il diritto di essere informati.

Qui il video con le dichiarazioni del coordinatore nazionale dei presidi di Articolo 21, Giuseppe Giulietti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Articolo 21 (@_articoloventuno_)

Per condividere la diretta e le puntate dell’inchiesta

https://www.fanpage.it/backstair/story/gioventu-meloniana-inchiesta-su-giovani-di-fdi/partecipa-e-condividi/

https://www.fanpage.it/backstair/story/gioventu-meloniana-inchiesta-su-giovani-di-fdi/condividi-la-diretta/

Gioventù Meloniana non va in Rai ma a Torino si può vedere sotto la sede Rai Torino, via Verdi 16 Mercoledì 26 giugno 2024, ore 21 Proiezione pubblica e inedita della seconda puntata dell’inchiesta “Gioventù Meloniana” Se non possiamo vederlo alla RAI, guardiamolo sulla RAI! È preoccupante quanto si apprende grazie all’inchiesta realizzata da Fanpage sulla futura classe dirigente del partito della Presidente Giorgia Meloni.