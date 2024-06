La seconda giornata del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

A Ronchi dei Legionari focus su Africa e migranti, giornalismo di guerra, inquinamento da plastica, intelligenza artificiale e Green Economy. Tra gli ospiti Enzo Nucci, Nico Piro e Sandra Zampa

Prosegue, a Ronchi dei Legionari, la decima edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie che, fino a domenica 16 giugno, offrirà un calendario ricchissimo di ospiti e appuntamenti.

Nella seconda giornata, mercoledì 12, si parlerà di Africa, ‘mal di plastica’, intelligenza artificiale, Green Economy, migranti e soccorsi in mare e di inviati di guerra, per concludere con lo spettacolo dedicato a Elizabeth Jane Cochran, cronista statunitense vissuta a cavallo fra Otto e Novecento, antesignana del giornalismo d’inchiesta.

Il programma si aprirà, alle 10, con il corso di Google News su Pinpoint curato da Gabriele Cruciata. Nel pomeriggio, due i focus dedicati al Continente africano: alle 17, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante, si presenta il libro Africa contesa dell’inviato del Tg3 Enzo Nucci, in dialogo con il giornalista de Il Piccolo Pietro Comelli. Alle 19 poi Nucci sarà il moderatore dell’incontro L’Africa in rivolta va verso l’indipendenza? con il giornalista e scrittore Luca Attanasio e le giornaliste Giusy Baioni e Antonella Sinopoli.

Alle 17.30, nell’auditorium, la riflessione sull’inquinamento da plastica si aprirà con la proiezione di Plastica Connection (PresaDiretta, 2023 – 45 minuti) di Teresa Paoli e Paola Vecchia, che saranno poi protagoniste della presentazione del libro Mal di plastica. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue con la giornalista Daniela Cipolloni, moderate da Marta Rizzi di Radio Spazio.

In piazzetta Francesco Giuseppe I, alle 18.30, dibattito sulla Green Economy: la transizione ecologica salverà il mondo e le nostre imprese? e, alle 19.30, su Minori stranieri non accompagnati, con i giornalisti Cecilia Ferrara e Angela Gennaro, Renata Longo (tutore volontario di MSNA) e la senatrice Sandra Zampa, moderate dalla giornalista Gioia Meloni.

Di intelligenza artificiale, partendo dal libro Romanzo Digitale di Antonio Pascotto, discuteranno, assieme all’autore, Fabio Gimignani (editore Jolly Roger) e il docente di Sociologia Antonio Marziale, moderati dalla giornalista Benedetta Cimini (alle 18, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante).

La narrazione della guerra permetterà di conoscere il lavoro degli inviati al fronte con le testimonianze di Francesca Caferri, Vincenzo Frenda, Elena Pasquini e Nico Piro, moderati da Emily Menguzzato (alle 20, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante).

Alle 20.45, in piazzetta Francesco Giuseppe I, l’incontro SOS Mediterranee: una mano tesa in mezzo al mare con il giornalista e addetto stampa dell’organizzazione Francesco Creazzo e il soccorritore Alessandro Porro, in dialogo con Andrea Foffano, esperto in sicurezza e intelligence.

Gran finale alle 21.30 al Palatenda con lo spettacolo L’incredibile storia di Nellie Bly, giornalista d’assalto e di cuore, narrazione dedicata a Elizabeth Jane Cochran, con le letture e le musiche di Valerio Marchi, Carla Manzon, Alessio e Giuliano Velliscig.

Il programma di mercoledì 12 giugno

La seconda giornata del Festival si apre, alle 10, all’auditorium Casa della Cultura con il corso di Google News su Pinpoint curato da Gabriele Cruciata (Google News Lab Teaching Fellow).

Nel pomeriggio Live @ Festival a cura di Radio Bullets con la direttrice Barbara Schiavulli.

Alle 17, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante, si parlerà di Africa contesa, partendo dall’omonimo libro (Infinito Edizioni, 2024) dell’inviato del Tg3 Enzo Nucci, in dialogo con il giornalista de Il Piccolo Pietro Comelli.

Alle 17.30, all’auditorium Casa della Cultura, la proiezione di Plastica Connection (PresaDiretta, 2023 – 45 minuti) di Teresa Paoli, giornalista e regista, e della giornalista Paola Vecchia, che saranno poi protagoniste della presentazione del libro, tratto dall’inchiesta, Mal di plastica. Verità e bugie sul materiale che ha sommerso il mondo ed è entrato nel nostro sangue (Edizioni Dedalo, 2023); con loro dialogherà la giornalista Rai Daniela Cipolloni, moderate dalla giornalista di Radio Spazio Marta Rizzi.

De Il nuovo Umanesimo: l’avvento dell’Intelligenza Artificiale si parlerà, alle 18, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante, partendo dal libro Romanzo Digitale (Jolly Roger, 2024) di Antonio Pascotto, autore e caporedattore Tgcom24; con lui dialogheranno Fabio Gimignani (editore Jolly Roger) e Antonio Marziale (docente universitario di Sociologia), moderati dalla giornalista Benedetta Cimini.

Alle 18.30, in piazzetta Francesco Giuseppe I, focus su Green Economy: la transizione ecologica salverà il mondo e le nostre imprese? con Elza Bontempi (professoressa ordinaria di Fondamenti Chimica delle Tecnologie), Luigino Bottoni (presidente della Comunità Collinare del Friuli), Mauro Buonocore (CMCC, Ufficio comunicazione e divulgazione), Flavio Fornasari (perito elettrotecnico) ed Emiliano Mian (direttore generale della Comunità Collinare del Friuli), introdotti da Alessandro Cervone (responsabile marketing e comunicazione di Bliz Tavagnacco) e moderati da Fabrizio Stelluto (vicepresidente vicario Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agroambientali).

Alle 19, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante, il confronto su L’Africa in rivolta va verso l’indipendenza? con il giornalista e scrittore Luca Attanasio e le giornaliste Giusy Baioni e Antonella Sinopoli, moderati dall’inviato del Tg3 Enzo Nucci.

Alle 19.30, in piazzetta Francesco Giuseppe I, di Minori stranieri non accompagnati parleranno i giornalisti Cecilia Ferrara e Angela Gennaro, Renata Longo (tutore volontario di MSNA) e Sandra Zampa (capogruppo PD Commissione affari sociali, sanità e lavoro e membro effettivo Delegazione Parlamento italiano al Consiglio d’Europa), moderati dalla giornalista Gioia Meloni.

Alle 20, nel giardino di piazzetta dell’Emigrante, La narrazione della guerra, focus sul ruolo degli inviati al fronte al quale prenderanno parte Francesca Caferri (giornalista La Repubblica), Vincenzo Frenda (inviato TG2), Elena L. Pasquini (giornalista di esteri) e Nico Piro (scrittore, blogger e giornalista), moderati dalla giornalista Emily Menguzzato.

In piazzetta Francesco Giuseppe I, alle 20.45, l’incontro SOS Mediterranee: una mano tesa in mezzo al mare; del lavoro dell’Associazione umanitaria indipendente, che dal 2016 ha soccorso più di 40.000 persone, parleranno il giornalista e addetto stampa Sos Mediterranee Italia Francesco Creazzo e il soccorritore Alessandro Porro, in dialogo con Andrea Foffano, esperto in sicurezza e intelligence.

Alle 21.30 il Palatenda ospita lo spettacolo L’incredibile storia di Nellie Bly, giornalista d’assalto e di cuore, narrazione con letture e musica con Valerio Marchi, Carla Manzon, Alessio e Giuliano Velliscig dedicata a Elizabeth Jane Cochran, una grande giornalista statunitense vissuta a cavallo fra Otto e Novecento che fu la prima a dedicarsi al giornalismo investigativo.

