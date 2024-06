Ronchi dei Legionari (GO), dall’11 al 16 giugno il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie è pronto a tagliare il traguardo della sua decima edizione.

Dall’11 al 16 giugno, Ronchi dei Legionari (GO) si trasformerà per una settimana nella capitale del giornalismo, grazie a un calendario ricchissimo di ospiti e appuntamenti che, come da tradizione, non seguirà un unico filo conduttore, ma spazierà tra i principali temi di attualità, senza dimenticare le occasioni per ripercorrere importanti anniversari.

Dopo il successo di ‘Aspettando il Festival…’, l’anteprima itinerante che, dal 24 maggio al 1° giugno, ha fatto tappa non solo a Ronchi, ma anche nei Comuni di Aquileia, Fogliano Redipuglia, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Sagrado, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo e Staranzano, il programma entra ora nel vivo, arricchito da mostre, masterclass, presentazioni editoriali, proiezioni, spettacoli e aperitivi letterari. Sotto la lente d’ingrandimento c’è naturalmente l’informazione, analizzata da diverse angolazioni per comporre una visione a 360 gradi della situazione attuale e futura del giornalismo.

Anche l’edizione 2024 si aprirà e si chiuderà con la consegna di due riconoscimenti giornalistici. L’11 giugno, subito dopo l’inaugurazione del Festival, ci sarà la premiazione della terza edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, un’occasione per ricordare la giornalista, nonché vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparsa prematuramente nell’agosto 2021. Il concorso, dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni, vuole incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo dell’informazione. Quest’anno il tema proposto è stato il rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale: Emma Corrado ha vinto nella categoria “podcast o prodotti web”, mentre Morena Pinto ha conquistato la sezione “articolo su carta stampata”; entrambe riceveranno un premio da 500 euro e saranno ospiti durante la settimana del Festival a supporto dell’ufficio stampa.

Come da tradizione, nell’ultima giornata del Festival, domenica 16 giugno, si svolgerà la cerimonia di consegna della settima edizione del premio Leali delle Notizie in Memoria di Daphne Caruana Galizia, per ricordare la giornalista maltese uccisa in un attentato il 16 ottobre 2017. Il riconoscimento è anche un modo concreto per sostenere la sua famiglia nella ricerca della verità e per lottare a favore della libertà di stampa nel mondo. Matthew Caruana Galizia, figlio di Daphne, consegnerà personalmente il premio a Sigfrido Ranucci, autore e conduttore del programma Rai Report. Il comitato scientifico gli ha riconosciuto la grande capacità nel realizzare un giornalismo d’inchiesta, che comporta notevoli rischi e non poche difficoltà. Il premio gode ancora una volta dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo.

Nel variegato calendario non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai conflitti e al lavoro degli inviati sul campo, le riflessioni sulla situazione geopolitica, le migrazioni e i cambiamenti climatici, il futuro del Servizio sanitario nazionale, l’intelligenza artificiale, i diritti civili, le condizioni carcerarie, ma anche mafia e stragi. Tra i temi di sicuro interesse per il pubblico si segnalano anche il “caso Bibbiano” e l’eredità di Silvio Berlusconi, i cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, senza dimenticare le iniziative dedicate al ricordo di Andrea ‘Andy’ Rocchelli e ai cronisti che diventano vittime. Spazio, poi, anche gli incontri all’insegna dell’enogastronomia transfrontaliera, con un occhio a GO!2025.

Torna anche quest’anno l’intrattenimento per bambini e ragazzi dai sei anni in su che, nei pomeriggi di sabato 15 e domenica 16, consentirà ai genitori di seguire gli appuntamenti mentre i più piccoli si divertiranno nell’area loro dedicata vicino al Palatenda.

Il Festival del Giornalismo continua a essere un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va dimenticato, inoltre, il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, senza i quali questa manifestazione culturale sarebbe impossibile da realizzare. Con la X edizione si è, inoltre, insediato un comitato scientifico che aiuta l’associazione a portare avanti un Festival sempre più corposo e di qualità.

L’edizione 2024 del Festival del Giornalismo gode del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’attestazione di apprezzamento e di sostegno a un’iniziativa che il Salone riconosce come meritevole. Il Festival di Leali delle Notizie è stato anche selezionato tra i festival letterari all’interno del progetto “Luci sui festival”. Il patrocinio è stato concesso anche dalle Università degli Studi di Udine e di Trieste.

Nel 2024 si è rinnovata la collaborazione con le associazioni Thesis del Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Articolo 21, Treviso Giallo, Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, Forum italo-sloveno di Lubiana per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri. Importanti anche le collaborazioni con il Fake News Festival di Udine, il teatro Miela-Bonawentura di Trieste, l’associazione culturale Apertamente di Monfalcone, l’associazione Illustra di Monfalcone, il Festival dell’Acqua di Staranzano, 24 Onlus, Circolo del tango argentino di Trieste, Libera Presidio di Gorizia, Lettori in cantiere della biblioteca comunale di Monfalcone e l’Associazione editori del Friuli Venezia Giulia. Leali delle Notizie ha anche rinnovato la collaborazione con Google News, servizio online di aggregazione di notizie che gioca un ruolo sempre maggiore nella divulgazione dell’informazione.

Infopoint

Situato in piazzetta dell’Emigrante, durante gli orari del Festival, dove si potrà ritirare il materiale informativo e/o sostenere la nostra associazione, diventando soci. Sarà anche attiva un’area ristoro.

Book Corner

Gestito da Libreria Mondadori Bookstore di Monfalcone e situato accanto al palatenda in Piazzale Martiri delle Foibe

Ingresso libero

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili

Il programma può subire variazioni indipendenti dalla volontà dell’organizzazione.

Il caso di maltempo alcuni appuntamenti potrebbero subire delle modifiche di location.

Si consiglia di controllare il programma online aggiornato in tempo reale.

Il Festival del Giornalismo chiede #VeritàeGiustiziaperGiulioRegeni

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille gialle a offerta libera, per aiutare la famiglia a sostenere i costi delle spese legali.

Il Festival del Giornalismo chiede #GiustiziaperMarioPaciolla

All’interno dell’Infopoint si potranno trovare i braccialetti e le spille arancioni a offerta libera.

Infopoint Turismo FVG

Turismo FVG è presente nell’area del Festival, con materiale informativo [www.turismofvg.it].

Concorso Vetrine Festival

Anche quest’anno ogni angolo di Ronchi dei Legionari diventerà parte integrante del Festival del Giornalismo grazie ai numerosi commercianti, esercenti e artigiani che, con entusiasmo, hanno aderito al concorso vetrine. Ognuno di loro ha deciso di dedicare al Festival dall’11 al 16 giugno una vetrina o parte di essa o un’area interna del locale. Durante la manifestazione pubblico e ospiti saranno invitati a passeggiare per le vie cittadine e a votare la vetrina più bella.

Per ulteriori informazioni

