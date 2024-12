Trasparenza e monitoraggio del Pnrr, l’11 dicembre a Milano la presentazione del corso di formazione promosso da LIBenter con Avviso Pubblico

Si è aperto martedì 3 dicembre presso la Sala Consiliare della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, il ciclo di incontri per la presentazione del corso di formazione gratuito dedicato a cittadini e Pubblica Amministrazione e curato da LIBenter – Associazione Temporanea di Scopo animata da Università Cattolica del Sacro Cuore e da Fondazione Etica, intitolato “Trasparenza e monitoraggio civico nell’attuazione del PNRR. Il ruolo di PA e cittadini”.

Il prossimo appuntamento per la presentazione del corso è previsto per mercoledì 11 dicembre alle ore 11.00 a Milano, presso la Sala Negri da Oleggio, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Interverranno:

Prof. Andrea Santini, Prof.ssa Nicoletta Parisi, Prof. Dino G. Rinoldi, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

Avv. Umberto Ambrosoli, Presidente, Fondazione Banca Popolare Milano;

Dott. Fabio Bottero, Coordinatore regionale, Avviso Pubblico;

Dott. Giorgio Arca, Presidente, Cittadinanzattiva Lombardia;

Dott. Dario Luigi Moneta, DS Autorità di gestione e monitoraggio Piani, Comune di Milano;

Dott.ssa Paola Caporossi, Presidente a.h., Fondazione Etica

Per iscriverti al corso clicca qui

Il corso si propone di sperimentare una nuova modalità di collaborazione fra società civile e amministrazione pubblica per la migliore attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Grazie ai formatori di LIBenter, affiancati da specialisti individuati per la propria specifica competenza, si vogliono sottoporre a monitoraggio civico alcuni progetti di investimento del PNRR in via di attuazione nel Comune di Alessandria e in alcuni Comuni della Provincia.

Il Preside della Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Universita’ Cattolica del Sacro Cuore (ente promotore dell’iniziativa), Professor Andrea Santini, sottolinea la rilevanza di questa iniziativa sperimentale di collaborazione fra Pubblica Amministrazione e società civile che oggi viene presentata in Alessandria: “Auspico che cittadini ed enti pubblici comprendano l’importanza di condividere iniziative congiunte che, dando trasparenza all’agire pubblico, rafforzino il contributo di competenze e di integrità che il cittadino può dare anche nell’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza . Ringrazio la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria di aver sostenuto questa iniziativa”.

Anche la Direttrice di Fondazione Etica, Dott.ssa Camilla Turelli, conferma la propria soddisfazione per l’avvio di questa iniziativa che vede PA e cittadini lavorare insieme attraverso uno strumento che, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, vuole semplificare il dialogo tra le parti, permettendo agli Enti di valorizzare il lavoro che svolgono in termini anche di accountability e ai cittadini di comprendere più agevolmente il lavoro svolto dall’Ente con cui si rapportano ogni giorno. La trasparenza, essenziale per una buona capacità amministrativa, non può e non deve creare contrapposizioni ma sinergie efficaci.

Il corso ha il sostegno finanziario della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria: il suo Presidente – Notaio Luciano Mariano – sottolinea “l’importanza di questo progetto “pilota” che incentiva la collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione con l’obiettivo di rendere ottimale l’utilizzo dei fondi PNRR, indispensabili per dare impulso alla crescita sociale ed economica del territorio”.

Il corso – della durata di 30 ore – si svilupperà nei mesi di marzo-giugno 2025, nelle aule del Palazzo Borsalino (sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali – DiGSPES – dell’Università del Piemonte Orientale).

Il Direttore del DiGSPES dell’Università del Piemonte Orientale, Prof. Giorgio Barberis, dichiara: “Abbiamo concorso a progettare il corso e contribuiremo alla sua realizzazione per almeno tre buone ragioni. La prima è che il monitoraggio civico rappresenta una pratica impegnativa e anche perciò poco diffusa, ma preziosa per rinnovare le forme della partecipazione dei cittadini all’amministrazione pubblica.

“La seconda ragione è che il progetto promuove un percorso di formazione comune tra funzionari degli enti locali e cittadini volontari, rifiutando qualsiasi logica di contrapposizione tra società e istituzioni e ispirandosi, invece, a una concezione collaborativa di tali rapporti, in una chiave di reciproca responsabilizzazione. La terza è che un Ateneo come il Piemonte Orientale ha qualche responsabilità in più nell’offrire opportunità di formazione permanente alla comunità locale e questa iniziativa, come altre che il nostro Dipartimento sta animando in questi mesi, rispondono appieno alla “terza missione” dell’Università”.

Contribuiscono all’iniziativa Avviso Pubblico e Cittadinanzattiva.

Il Presidente di Cittadinanzattiva Regione Piemonte APS, Dott.ssa Mara Scagni, considera l’iniziativa “una grande occasione per analizzare e approfondire con consapevolezza il leit motiv di questi ultimi anni che ha rivelato opportunità e debolezze, contraddizioni e insufficienze legislative, sostituite da pianificazioni senz’altro necessarie ma parcellizzate. Le difficoltà programmatorie e gestionali del pubblico si affiancano a una esigenza di maggior coinvolgimento e comprensione dei cittadini. Il nostro corso è l’unica insostituibile opportunità per coniugare tutto ciò che serve per creare cittadini informati e consapevoli”.

Il Presidente di Avviso Pubblico, Dott. Roberto Montà, ritiene che il corso di formazione rappresenti “un’opportunità per amministrazioni e cittadini di rinnovare un patto di fiducia intorno ad una trasparenza che non sia solamente formale, bensì partecipata e agita da cittadini responsabili attraverso la messa a disposizione di strumenti e attenzione da parte degli enti locali. Il PNRR rappresenta per l’Italia e l’Europa una grande sfida verso il cambiamento, che può e deve produrre anche innovazione nella relazione tra istituzioni e cittadini, soprattutto in un contesto di scarsa partecipazione al voto e alla vita democratica”.