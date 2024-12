“Felicia e le donne di resistenza”. 20 anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato

Siamo giunti al 20esimo anniversario della scomparsa di Felicia Bartolotta Impastato.

Il 7 dicembre del 2004, ci ha lasciati dopo aver portato a compimento la missione che si era prefissata in seguito all’omicidio mafioso del figlio Peppino: ottenere Verità e Giustizia, dando vita ad un percorso di memoria, attraverso una pratica di racconto quotidiano. Quella di Felicia è stata una resistenza alle logiche mafiose e violente, contro il potere corrotto. Una strada controcorrente di autodeterminazione; ha scelto di essere una madre e donna fuori dagli schemi imposti dalla mentalità oppressiva e patriarcale. Per ricordare Felicia abbiamo intrapreso un percorso di memoria attiva con l’auspicio che possa essere d’ ispirazione per le nuove generazioni.

Insieme a Felicia, durante l’incontro del 7 Dicembre pomeriggio, vogliamo raccontare altre storie di “donne di resistenza”, a partire dalle Partigiane che hanno reso possibile, con il loro apporto, la Resistenza al nazifascismo.

Cristina Franceschi ci narrerà la vicenda di sua madre Lydia Buticchi, che fu una staffetta partigiana, ma che è stata anche una madre che, come Felicia, ha combattuto per dare giustizia al figlio Roberto Franceschi, studente del secondo anno della facoltà di Economia e Commercio della Bocconi, appassionato di politica, ucciso il 23 Gennaio del 1973 davanti l’ateneo da un proiettile della polizia, durante gli scontri tra studenti e forze dell’ordine. oggetto di interessi della mafia sin dagli anni ’80. Avremo la testimonianza diretta di Maysoon Majidi, attivista e regista curdo – iraniana che si batte per il rispetto dei diritti umani. Savina Pilliu racconterà la vicenda di resistenza che ha condotto con la sorella Maria Rosa, purtroppo venuta a mancare, che ebbe al centro le loro abitazioni di piazza Leoni a Palermo, oggetto di interessi della mafia sin dagli anni ’80. Felicia Bartolotta Impastato, ci verrà ricordata da Anna Puglisi, cofondatrice del Centro Impastato di Palermo, con la quale ha stretto un forte legame fin da subito dopo i funerali di Peppino e da Felicia Vitale Impastato, moglie del fratello di Peppino, Giovanni, e autrice della nuova pubblicazione edita da Navarra Editore, intitolata “Da Felicia a Felicia”, nella quale racconta il forte rapporto che c’era tra di loro e le scelte rivoluzionarie di mamma Felicia.

Le giornate del 20esimo anniversario si apriranno il pomeriggio del 5 Dicembre con la presentazione della mostra di acquerelli di Valentina Di Mercurio, illustratrice del libro per bambini “Peppino naso all’insù” esposta presso l’ex casa Badalamenti, seguiranno le attività del 6 mattina all’interno dell’I.C. di Cinisi con il percorso “Felicia, donna di Democrazia e Partigiana della lotta alla mafia”.

Il 7 pomeriggio a Casa Felicia si terrà il monologo “Iu lu sapiva ca mi l’ammazzavanu, a Giuseppi” scritto da Paolo Chirco, voci di Luisa Impastato e Francesca Randazzo, a seguire l’incontro dedicato a Felicia e alle donne di resistenza, condotto da Luisa Impastato con la presenza delle ospiti citate sopra. Seguirà “Chiamateci partigiane” Reading di teatro e musica di e con Laura Margherita Di Marco, musiche originali di Ludovica Trimarelli (violino), Valerio Valerii (chitarra). Produzione Compagnia dei Merli Bianchi.

PROGRAMMA

Giovedì 5 dicembre

Ore 18:00 –Ex Casa Badalamenti, Corso Umberto I 183

Inaugurazione Mostra di illustrazioni (acquerelli originali) del libro “Peppino naso all’insù” di Valentina Di Mercurio.

Interventi: Valentina Di Mercurio, Luisa Impastato, Giovanni Impastato, Cristina Cucinella ed Evelin Costa, autrici del libro.

Venerdì 6 dicembre

Ore 9:00 – Auditorium Peppino Impastato I.C. di Cinisi

“Felicia, donna di Democrazia e Partigiana della lotta alla mafia”, percorso promosso da Casa Memoria con la collaborazione dell’I.C. di Cinisi.

Interventi: Luisa Impastato – Presidente di Casa Memoria, Benedetta Lidia Bartolotta – Dirigente scolastica.

Sabato 7 dicembre

Ore 16:00 – Casa Felicia, Trav. di Via della Libertà

“Iu lu sapeva ca mi l’ammazzavanu, a Giuseppi”. Monologo

Testo di: Paolo Chirco

Voci: Luisa Impastato, Francesca Randazzo.

Ore 17:00

Convegno: “Felicia e le donne di resistenza”

Interventi: Cristina Franceschi – Fondazione Roberto Franceschi Onlus; Savina Pilliu – con la sorella Maria Rosa ha detto NO alla mafia; Maysoon Majidi attivista e regista curdo – iraniana Felicia Vitale Impastato – autrice del libro “Da Felicia a Felicia”; Anna Puglisi – cofondatrice Centro Impastato; Laura Margherita Di Marco – autrice dello spettacolo “Chiamateci partigiane”.

Coordina: Luisa Impastato

Ore 19:00 – “Chiamateci partigiane” Reading di teatro e musica di e con Laura Margherita Di Marco, musiche originali di Ludovica Trimarelli (violino), Valerio Valerii (chitarra). Produzione Compagnia dei Merli Bianchi

Ore 20:30 – esposizione contadina a cura di FuoriMercato con le Cuoche combattenti

Mostre a Casa Felicia:

“Gaza” a cura dell’Ass.ne Peppino Impastato e Asadin su documenti fotografici di Activestills. “Felicia Impastato” a cura di Asadin.

Un ringraziamento alla nostra volontaria del servizio civile universale Irene Titi per la realizzazione della locandina con il supporto di Valentina Di Mercurio (nostra volontaria che ha realizzato gli elementi pittorici tratti dal libro “Peppino naso all’insù”), con la foto di Gabriella Ebano.

