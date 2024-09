“Stop corruzione & sprechi”: a Dolo (VE) 20 settembre le esperienze di monitoraggio civico del nordest

Monitorare un’opera vuol dire acquisire tutte le informazioni utili che ne spieghino la genesi, il ciclo dell’appalto, chi la costruisce, come e con quali costi. Significa mettersi in mezzo, impicciarsi, diventare interlocutore dell’amministrazione pubblica riguardo alla realizzazione della singola opera (ad esempio la realizzazione di asili, ospedali, strade….).

L’incontro del 20 settembre – promosso dal Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto e dal Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale, assieme al Comune di Dolo – è l’occasione per conoscere chi sta praticando monitoraggio civico, capire potenzialità e difficoltà di questo strumento e magari mettersi all’opera!

Dolo (Ve), venerdì 20 settembre ore 17.00

Sala del Consiglio Comunale – via Cairoli 39

“Stop corruzione & sprechi. Il monitoraggio civico per attivare partecipazione e trasparenza per le opere pubbliche. Le esperienze nel nordest”

Luigi Casanova riporterà l’esperienza del monitoraggio civico delle opere funzionali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, mentre Rossella Russo racconterà i risultati del monitoraggio civico effettuato per alcune opere finanziate dal Pnrr in provincia di Verona. Leonardo Ferrante riporterà le esperienze in corso in varie parti d’Italia. Francesca Salviato della Cgil Veneto illustrerà il decisivo ruolo del sindacato nel monitoraggio delle opere.

Introduce e coordina Antonio Massariolo, giornalista dell’Osservatorio civico sul Pnrr in Veneto.

Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto

Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale

Comune di Dolo (VE)