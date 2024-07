”Noi sappiamo chi siete”. Palermo, 19 Luglio: XXXII Anniversario strage Via d’Amelio

Il 19 luglio di quest’anno sarà caratterizzato da numerosi eventi a Palermo per commemorare la strage di via d’Amelio in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina.

Organizzato dal Movimento delle Agende Rosse, l’evento “Noi sappiamo chi siete” intende mantenere viva la memoria di quel tragico giorno ma soprattutto impedire che prevalga la narrazione ‘consolatrice’ secondo cui in quella via c’era soltanto la mafia e che gli unici colpevoli siano stati Totò Riina e i suoi sodali.

Anche lo Stato deviato era in qualche modo partecipe prima, durante e dopo la strage.

Il programma

Martedì 16 luglio

ore 18.00 – Casa di Paolo – via Vetriera

Evento organizzato dal Movimento delle Agende Rosse.

Presentazione del libro: «La furia degli uomini» di Ezio Gavazzeni (Ugo Mursia Editore) ‘dall’omicidio Scopelliti al furto dell’agenda rossa di Paolo Borsellino’. Modera la presentazione Angelo Garavaglia Fragetta.

***

Mercoledì 17 luglio

ore 16.00 – Casa di Paolo – via Vetriera

IX compleanno della Casa di Paolo

ore 20.30 – via G.L. Bernini 52

Legami di memoria

L’evento è dedicato a Paolo Borsellino, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina ed è organizzato dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e Arci Palermo.

Il depistaggio

Intervento di

Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione

La politica

Interventi di

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino

Antimafia Sociale: sguardi a confronto

Interventi di

Luisa Impastato, presidente di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato

Marta Napoli, attivista

Rosario Rappa, responsabile legalità CGIL Palermo

Umberto Santino, presidente del No Mafia Memorial

Modera Fausto Melluso

Politica e cultura di Rita Borsellino

Lettura a cura di Dario Muratore

Interventi artistici a cura di Trio Namalia

***

Giovedì 18 luglio

ore 18.00 – Casa di Paolo – via Vetriera

Presentazione del libro: «Dialoghi con Lito – ‘ndrangheta a Calabria-Lombardia» di Flavio Barattieri (Terra Somnia Editore). Discutono con l’autore Brizio Montinaro e Aaron Pettinari. Evento organizzato dalla Casa di Paolo.

Ore 21.00 – Via D’Amelio –Veglia organizzata dall’AGESCI in stile Scout

Celebrazione Eucaristica

***

Venerdì 19 luglio

Ore 8.00-14.00 – Via D’Amelio. “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”. Evento organizzato dal Centro Studi Paolo e Rita Borsellino.

Ore 14.45 Via D’Amelio: “Noi sappiamo chi siete”

Evento organizzato dal Movimento delle Agende Rosse.

Intervengono: SIAP, AntimafiaDuemila, Our Voice, Wikimafia, Giovanni Paparcuri

Testimonianza e ricordo dei familiari di vittime della mafia:

Angela Manca (madre di Attilio Manca)

Flora Agostino (sorella di Nino Agostino)

Stefano Mormile (fratello di Umberto Mormile)

Brizio Montinaro (fratello di Antonio Montinaro)

Fam. Loi

Fam. Cosina

Fam. Catalano

Fam. Traina

Antonio Vullo (unico sopravvissuto strage di via D’Amelio)

Salvatore Borsellino

Ore 16.58 Via D’Amelio: Minuto di Silenzio

Lettura poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti

Ore 17.30 dibattito «Dietro le stragi: verità nascoste, verità negate».

Intervengono:

Salvatore Borsellino

Nino Di Matteo (magistrato)

Saverio Lodato (giornalista e scrittore)

Fabio Repici (avvocato familiari vittime di mafia)

Roberto Scarpinato (ex magistrato, senatore)

Modera Aaron Pettinari (caporedattore ANTIMAFIADuemila)

Ore 20.00 Fiaccolata organizzata dal Forum 19 luglio – partenza piazza Vittorio Veneto, arrivo Via d’Amelio circa ore 21.30.



Ore 21.45 Via D’Amelio

Letture di Sara Scrignoli e Silvia Navone a cura del Movimento delle Agende Rosse.

Proiezione Docufilm «Io lo so chi siete» di Silvia Cossu e Alessandro Colizzi dedicato alla vita di Vincenzo Agostino.

Evento organizzato dal Movimento delle Agende Rosse.

Fonte: 19luglio1992.com