Palermo, 17 luglio: ”Legami di memoria” – XXX Edizione

Torna anche quest’anno “Legami di memoria” è un’iniziativa promossa per la prima volta nel 1994 da Arci Sicilia al fine di ricordare la strage mafiosa del 19 luglio 1992 di via D’Amelio in cui morirono il giudice Borsellino e gli agenti di scorta Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

L’iniziativa vuole chiamare a raccolta senza clamore, mescolando riflessioni, testimonianze, voci e musiche, dar spazio alla riflessione, promuovere legalità democratica e favorire una costante ricerca di verità e giustizia.

In occasione della trentesima edizione di Legami di memoria l’Arci di Palermo e il Centro studi “Paolo e Rita Borsellino” organizzano l’evento a Palermo presso il giardino della villa confiscata alla mafia di via Bernini, oggi sede del Centro studi Paolo e Rita Borsellino.

La villa è situata all’interno del contesto residenziale nel quale il boss mafioso Salvatore Riina ha trascorso l’ultimo periodo di latitanza, sino al suo definitivo arresto. La presente edizione di Legami di memoria intende proporre una riflessione verso tre argomenti che negli ultimi mesi hanno impegnato il dibattito pubblico: il depistaggio del processo per la strage di via d’Amelio; gli indirizzi politici in materia di diritti, coesione territoriale, democrazia, riforma della giustizia e contrasto alla criminalità organizzata; lo stato di salute del movimento antimafia.

Mercoledì 17 luglio 2024 ore 20.30

Via Bernini n. 52/54 – Palermo

Arci Palermo – Centro Studi Paolo e Rita Borsellino

**

Il depistaggio

Intervento di

Antonio Balsamo, sostituto procuratore generale della Corte di Cassazione

**

La politica

Interventi di

Don Luigi Ciotti, presidente di Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Vittorio Teresi, presidente del Centro Studi Paolo e Rita Borsellino

**

Antimafia Sociale: sguardi a confronto

Interventi di

Luisa Impastato, presidente di Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato

Marta Napoli, attivista

Rosario Rappa, responsabile legalità CGIL Palermo

Umberto Santino, presidente del No Mafia Memorial

Modera Fausto Melluso

**

Politica e cultura di Rita Borsellino

Lettura a cura di Dario Muratore

Interventi artistici a cura di Trio Namalia

Arci Palermo, Centro Studi Paolo e Rita Borsellino