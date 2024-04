4^ Edizione del Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi: aperta la call 

È online la call della nuova edizione del “Progetto Ambasciatori della Fondazione Antonio Megalizzi”. L’iniziativa, ispirata dall’impegno e dalla passione del giornalista Antonio Megalizzi, mira a selezionare 30 giovani per portare avanti la sua missione per l’educazione alla cittadinanza europea e l’informazione corretta.

Antonio era un giornalista che approfondiva, studiava e cercava costantemente il miglior linguaggio per capire e comunicare la politica e non solo. Tra le sue passioni c’era l’Unione europea, che cercava sempre di comunicare in modo semplice ma efficace, specialmente ai giovani, per stimolare il senso critico e la consapevolezza della realtà in cui viviamo.

Dopo l’attentato di Strasburgo dell’11 dicembre 2018, la Fondazione è stata istituita dalla sua famiglia per continuare il suo lavoro e portare avanti i suoi valori, offrendo opportunità per dare una voce ai giovani come lui.

Con questo impegno, la Fondazione si propone di selezionare 30 giovani studenti universitari e neolaureati per poi permettere loro di educare bambini/e, adolescenti e giovani adulti/e su temi fondamentali legati ai valori, alla storia, all’economia e alle politiche dell’Unione europea e alla comunicazione.

Gli Ambasciatori e le Ambasciatrici, selezionati/e tramite la call presente sul sito della Fondazione, parteciperanno a una Summer School gratuita a Trento dal 24 al 28 luglio. Il programma includerà sessioni su storia e funzionamento delle politiche e delle istituzioni dell’Unione europea, su comunicazione e tematiche attuali, con incontri formativi multidisciplinari tenuti da docenti universitari/e, esperti dei diversi campi e rappresentanti delle istituzioni europee.

A partire da settembre 2024, gli Ambasciatori e le Ambasciatrici organizzeranno almeno tre cicli formativi composti da tre incontri ciascuno in scuole di ogni ordine e grado o in altre realtà educative sul territorio nazionale.

La call è aperta a studenti/esse universitari/e regolarmente iscritti/e in un Ateneo o neolaureati/e non più di 12 mesi dalla data di pubblicazione del bando.

La scadenza è fissata alle ore 23:59 del 22 maggio 2024.

Con le prime tre edizioni sono stati raggiunti oltre 8000 bambini/e e ragazzi/e in tutta Italia grazie all’entusiasmo e all’impegno dei/delle giovani formati/e.

L’edizione 2021/2022 è stata inoltre finalista nazionale del Premio Carlo Magno della Gioventù 2023 del Parlamento europeo e la Summer School dell’edizione 2023/2024 è stata insignita della Medaglia del Presidente della Repubblica.

La Fondazione Antonio Megalizzi continua a lavorare per non fermare la voce di Antonio, affinché il suo entusiasmo possa continuare a ispirare e a promuovere la passione per l’Europa e l’informazione corretta tra gli studenti/esse di tutta Italia per sentirsi tutti/e protagonisti del nostro tempo.

Il Progetto Ambasciatori, promosso dalla Fondazione Antonio Megalizzi, è un’iniziativa sostenuta dalla Rappresentanza a Milano della Commissione europea, dalla Fondazione Cariplo, dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e dalla Banca per il Trentino-Alto Adige.

Fondazione Antonio Megalizzi

info@fondazioneantoniomegalizzi.eu