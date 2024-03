In arrivo la terza edizione di «Appuntamento con la Politica, che unisce» di Leali delle Notizie

3 giornate, 6 appuntamenti e 17 ospiti dal 15 al 17 marzo per avvicinare i cittadini alla politica italiana ed europea.

Da Aldo Moro a Silvio Berlusconi e il suo spin doctor Luigi Crespi, da un nuovo ascolto dei bisogni delle persone con l’onorevole Paola De Micheli a un nuovo dialogo tra politica e giovani, dall’Europa senza confini all’Europa dell’Est raccontata attraverso lo sguardo del grande giornalista Demetrio Volcic.

Sono questi i temi della terza edizione di «Appuntamento con la Politica, che unisce», organizzata da Leali delle Notizie. Tre giornate, dal 15 al 17 marzo, e sei incontri a Sagrado, Fogliano Redipuglia e Ronchi dei Legionari per avvicinare la cittadinanza alla politica italiana, ad alcune sue figure simbolo, alla sua storia ed evoluzione, ma anche a tematiche che riguardano il nostro rapporto con l’Unione Europea, visto il prossimo appuntamento alle urne per l’elezione del nuovo Parlamento europeo dal 6 al 9 giugno.

La rassegna si inaugurerà venerdì 15 marzo alle 18 con l’incontro «I giovani e la politica: prove di dialogo». L’appuntamento si terrà a Sagrado nella Sala Polifunzionale Avv. Sergio Ferlan, situata nel retro del Municipio in via Dante. Si rifletterà sull’allontanamento della classe politica dai giovani e su come si possa invogliare le nuove generazioni ad impegnarsi in politica, intraprendendo una carriera impegnativa quanto affascinante. Interverranno sul tema Anna Limpido, consigliera di Parità della Regione Friuli Venezia Giulia ed Enrico Papais, vicesindaco del Comune di Ronchi dei Legionari con la moderazione di Ivan Bianchi, giornalista de Il Goriziano e direttore della rivista Nuova Iniziativa Isontina.

La serata proseguirà con un secondo appuntamento a Fogliano Redipuglia dedicato al giornalista Demetrio Volcic. L’incontro si svolgerà alle 20.30 nella Sala della Biblioteca Comunale in via Madonnina 4. Prendendo spunto dal libro postumo A cavallo del muro. I miei giorni nell’Europa dell’Est (Sellerio Editore Palermo, 2023), curato da Paolo Possamai, scrittore e direttore editoriale Gruppo NEM, e da Livio Semolič, membro del Monitoring Committee Interreg Italia Slovenia, si vuole rendere omaggio a un grande professionista. Volcic è stato un giornalista di levatura internazionale grazie alla sua cultura, ma anche grazie alla sua capacità di andare sia oltre i muri, fisici e mentali, sia oltre i pregiudizi. Un uomo umile e rigoroso, il cui sguardo disincantato ci ha permesso di leggere con obiettività ciò che accadeva al di là della cortina di ferro, nell’altra metà dell’Europa, quando questa era un mondo sconosciuto ai più. Ospiti dell’incontro saranno quindi Paolo Possamai e Livio Semolič, che dialogheranno con la giornalista culturale Margherita Reguitti.

Entrambi gli appuntamenti saranno per gli operatori dell’informazione importanti momenti di formazione, in quanto daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Si continuerà poi sabato 16 marzo con altri due appuntamenti, questa volta a Ronchi dei Legionari nell’Auditorium Comunale “Casa della Cultura” in piazzetta dell’Emigrante. Si inizierà alle 18 con l’incontro «Aldo Moro e la politica, un destino e una vocazione», in collaborazione con l’Associazione Libertà Territorio Solidarietà ODV di Monfalcone. Anche qui si partirà da un libro: Aldo Moro. Il politico, il professore, il filosofo del diritto (Ecra, 2022) di Leonardo Brancaccio, Segretario Generale della Scuola di Economia Civile e Docente incaricato all’Istituto Universitario Sophia di loppiano.

Un’occasione per riflettere su un personaggio ricco e complesso della storia italiana del ’900 e che incise profondamente sulle istituzioni, sulla politica, sulla cultura del nostro Paese, il cui sguardo fu sempre aperto verso il mondo e l’Europa, nonché un convinto sostenitore della necessità di una solidarietà europea. Leonardo Brancaccio dialogherà con Timothy Dissegna, direttore de Il Goriziano. Anche questo appuntamento sarà per gli operatori dell’informazione un momento di formazione, in quanto darà diritto all’ottenimento di crediti formativi da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Alle 20.30 sarà invece la volta di «Un’Europa senza confini?» in cui si ripercorrerà la storia del trattato di Schengen, quando nel 1985 Francia, Germania, Belgio, Lussemburgo e Paesi Bassi (l’Italia aderirà nel 1990) firmarono l’accordo internazionale che prevedeva la libera circolazione fra i Paesi firmatari, senza più controlli ai confini e in cui nessuno avrebbe potuto immaginare che un giorno quei confini sarebbero risorti, che si sarebbero addirittura costruiti muri anche dove non c’erano mai stati, che una pandemia o le migrazioni di popoli ci avrebbero fatto fare un passo indietro.

Ci si chiederà se i confini aperti europei rimarranno tali o se non si stia facendo un passo indietro, con l’intervento dei relatori Jessica Acquavita, vicepresidente della Regione Istriana, Laris Gaiser, Presidente movimento paneuropeo sloveno e membro del comitato scientifico di Limes, e Paolo Polli, presidente dell’associazione culturale Apertamente di Monfalcone. Modererà l’incontro Stefano Lusa, giornalista.

Gli appuntamenti con la politica si chiuderanno domenica 17 marzo, sempre nell’Auditorium di Ronchi dei Legionari. L’ultima giornata si aprirà alle 16:30 con «Le persone al primo posto: ribaltare il verticismo per agire concretamente». Ospite dell’incontro sarà l’onorevole Paola De Micheli, membro della Camera dei Deputati nel gruppo del Partito Democratico e Vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera e autrice del volume Concretamente. Prima le persone (Rubbettino, 2022).

Prendendo spunto dai contenuti del suo libro si parlerà di come instaurare un dialogo tra politica e cittadini a partire da un attento ascolto dei bisogni e da un maggiore coinvolgimento delle persone nella vita pubblica. Modererà l’incontro la giornalista e insegnante Alessandra Guerra.

La giornata si concluderà alle 19 con la presentazione del libro Lo spin doctor. Memorie delle mie sette vite, più una (Solferino, 2024) di Luigi Crespi che dialogherà con Elisabetta Pozzetto, giornalista ed Executive PhD all’Università degli Studi di Trieste.

L’autore è consulente per la comunicazione in campo aziendale e politico e ha lavorato per grandi aziende italiane, imprenditori, artisti e leader politici, tra cui Silvio Berlusconi che, nel 2001, consacrò la sua ascesa politica con la firma in diretta tv del famoso «contratto con gli italiani». Attraverso l’ascesa, la caduta e il rialzarsi di uno spin doctor come Crespi possiamo leggere da un altro punto di vista 20 anni di politica italiana e scoprire un altro modo di parlarne. Il suo libro è quindi uno spunto da cui partire per approfondire non solo un periodo fondamentale della storia italiana, ma anche per capire chi c’è dietro le quinte dei grandi cambiamenti, chi sono le menti che costruiscono strategie e mettono le basi di una comunicazione vincente.

La rassegna “Appuntamento con la politica, che unisce” è stata organizzata da Leali delle Notizie, con il sostegno e la collaborazione dei comuni di Ronchi dei Legionari, Fogliano Redipuglia e Sagrado.

