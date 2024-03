“Comitato La Lombardia SiCura”, partita raccolta firme per la petizione sulla sanità regionale

È partita venerdì 1 marzo la raccolta firme per la petizione sulla sanità promossa dal “Comitato La Lombardia SiCura”, lanciata in conferenza stampa a Palazzo Pirelli a Milano il 14 Febbraio. Ora la diffusione online e in tutta la Regione, con conferenze stampa ed iniziative dedicate in diversi aree della Lombardia.

La Lombardia Sicura, è infatti il nuovo comitato composto da Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Arci Lombardia, CGIL, SPI e FP Lombardia e ACLI Lombardia, nato e promosso dagli stessi soggetti promotori del Referendum per la Sanità Pubblica, per proseguire la battaglia referendaria abrogativa di alcuni commi della legge sanitaria regionale.

Con la dichiarazione “se la Lombardia non vuole ascoltare le persone lo faremo noi“, i referenti di La Lombardia SiCura lanciano la raccolta firme e i cinque punti chiave della petizione: un centro unico di Prenotazione, che dovrà disporre delle agende di tutte le strutture contrattualizzate, pubbliche e private; l’abbattimento delle liste d’attesa, attraverso un periodico controllo da parte della Regione e delle Ats; lo stop all’utilizzo dei medici a gettone e, quindi, la stabilizzazione e l’assunzione del personale sanitario; miglioramenti e copertura dei costi sanitari da parte del servizio sanitario regionale delle Residenze Sanitarie Assistenziali e Anziani e potenziamento dei servizi territoriali, riferimenti indispensabili per la salute delle persone.

“Se il centrodestra al governo della Regione Lombardia continuerà a ignorare queste che non sono soltanto le nostre richieste, ma elementi fondanti per il funzionamento del servizio sanitario pubblico, sarà chiaro, una volta per tutte, da che parte è schierato”.

La mobilitazione sul disastro sanità in Lombardia, che ha visto negli ultimi due anni il susseguirsi di innumerevoli iniziative e manifestazioni, ha già prodotto un risultato: i partiti di opposizione si sono impegnati a presentare ordini del giorno, nel maggior numero di comuni possibile, che riprendano i contenuti della petizione.

Definiti i gruppi provinciali che seguiranno la diffusione e l’andamento della raccolta firme a livello locale: in ogni provincia sarà possibile firmare ed informarsi nelle sedi della Cgil e nelle piazze che verranno organizzate dai referenti territoriali, impegnati anche in iniziative di diffusione della campagna.

Attivo anche il link su Change.org (https://chng.it/pqWK4QV4) per firmare la petizione, e per maggiori informazioni anche un sito dedicato (https://www.lalombardiasicura.it/).

Siamo presenti anche sui social Facebook, Instagram, TikTok, X, YouTube, e su Telegram.

Per ulteriori eventuali richieste, scrivere all’indirizzo info@lalombardiasicura.it

Comitato La Lombardia SiCura

Chi siamo

“La Lombardia SiCura” è il nuovo nome scelto dai referenti del Comitato Promotore del Referendum per la Sanità Pubblica, fondato da Medicina Democratica, Osservatorio Salute, Cgil Funzione pubblica, Spi Cgil, Fp Cgil Lombardia, Arci Lombardia e ACLI Milanesi, per proseguire la battaglia referendaria per ridare centralità alla sanità pubblica.

Promotori: Osservatorio Salute, CGIL Funzione Pubblica, Spi CGIL, CGIL Lombardia, ARCI, Medicina Democratica, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Forum per il diritto alla salute, Milano in Salute, Cooperativa Sandro Pertini – Vanzago, Centro per la salute Giulio A. Maccacaro – Castellanza, Costituzione Beni Comuni, ATTAC Italia, Comitato Cittadini per il diritto alla salute art. 32, Coordinamento Lombardo Dico32, SIAL Cobas, Comitato di difesa dell’Ospedale di Merate, Comitato Assistenza Domiciliare Pubblica – Lecco, Associazione Smarketing, Progetto ART32, Unione Regionale per la Salute Mentale URASAM, Associazione Marco Cavallo, Forum Salute Mentale, Movimento Milano Civica, Alleanza Civica del Nord, Movimento Socialista Liberale

Aderenti: Partito Socialista Italiano, Partito Comunista Italiano, Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Sinistra Italiana, Patto Civico, Europa Verde, Partito della Rifondazione Comunista, USB Lombardia, ACLI Lombardia, ACLI Milano, ISDE Lombardia