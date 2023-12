FILI 2023, Festival dell’informazione libera e dell’impegno, dal 14 al 16 dicembre a Bologna

Torna FILI, il Festival dell’informazione libera e dell’impegno organizzato da Libera Bologna!

Dal 14 al 16 dicembre alla Casa di Quartiere Giorgio Costa, in via Azzo Gardino 44.

Siamo all’ottava edizione, ed anche quest’anno ci aspettano talk, proiezioni, interviste, laboratori a scuola e tanto altro per far raccontare storie, nomi e fatti che troppo poco spesso vengono alla luce.

Raccontare per chi non ha voce. Far emergere legami criminali e mafiosi che sempre più sul territorio bolognese si intrecciano e si radicano.

Ecco il programma completo di FILI 2023, il Festival dell’informazione libera e dell’impegno, dal 14 al 16 dicembre a Bologna!

Il programma 2023

Giovedì 14 dicembre

Mattina

Le videoinchieste di Libera Bologna con le scuole

Incontro riservato a studentesse e studenti, alla Cineteca di Bologna

ore 18.30 – 20.00

I reticoli mafiosi di Bologna

Le mafie a Bologna: cos’è successo nell’ultimo anno e aggiornamento delle inchieste di Libera Bologna

Con Generale Carlo Levanti, Stefania Pellegrini, Morena Plazzi, i saluti di Luisa Guidone e la moderazione di Andrea Giagnorio e Sofia Nardacchione.

ore 21 – 22.30

La risposta securitaria al problema Caivano

Le risposte culturali necessarie alla violenza giovanile

Con: Laura Bartoli, Matteo Lepore, Enza Rando, Paolo Siani e la moderazione di Mariano Di Palma di Libera Campania.

Venerdì 15 dicembre

ore 18.30 – 20.00

Un sistema mafioso che crea violenza. Le vittime dei reati economici

Con Stefania Di Buccio e Gian Andrea Ronchi, i saluti di Mirto Bassoli e la moderazione di Antonio Monachetti.

ore 21 – 22.30

Mafie e ristorazione. Proiezione della nuova videoinchiesta di Libera Bologna

Con Andrea Giagnorio e Sofia Nardacchione, Peppe Ruggiero, Maurizio Gaigher, i saluti di Silvestro Ramunno e la moderazione di Antonio Monachetti.

Sabato 16 dicembre

ore 15 – 16

Prigioni per migranti

Proiezione della videoinchiesta “Sulla loro pelle” (di Marika Ikonomu, Alessandro Leone, Simone Manda).

A seguire, incontro con Simone Manda, Francesca Santucci Arci Bologna, Alice Marchesino e Maddalena Scotti, con la moderazione di Giulia Carati.

ore 16 – 17

Comunità monitoranti. I rischi di infiltrazioni mafiose nel Pnrr

Con la Comunità monitorante Libera Bologna, Anna Lisa Boni e Osservatorio civico Pnrr Bologna.

Ore 17-18.15

Brucia la terra

Proiezione della videoinchiesta di Youssef Hassan Holgado e Tommaso Panza, vincitrice del Premio Roberto Morrione 2023. Con: Youssef Hassan Holgado e Tommaso Panza, Francesco Cavalli e la moderazione di Salvatore Celentano.

ore 18.30 – 20

Come raccontare le mafie: la forza del giornalismo locale

Con Graziella Di Mambro, Francesco Donnici, Salvo Palazzolo, Giovanni Tizian e la moderazione di Sofia Nardacchione.

ore 21 – 22

Dalla cronaca alle storie

Dialogo con Piero Colaprico

Info

comunicazione@liberabologna.it

libera Bologna

fili festival

liberabologna.it