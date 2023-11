La fortuna della mafia ha a che fare con gli interessi politici? Guardiamo alla realtà

Proviamo ad assumere un pre-giudizio e a fare un esercizio… di fantasia.

Il pre-giudizio: le fortune criminali delle organizzazioni mafiose sono direttamente proporzionali al grado di convergenza tra interessi mafiosi e interessi politici egemoni.

Questo pre-giudizio è fondato e interessante?

Credo che sia fondato, se ormai anche eccellenti prefetti della Repubblica si sentono liberi di affermare durante pubbliche iniziative che la forza delle mafie e soprattutto di Cosa Nostra, almeno fino al 1990, è stata un riflesso della cosiddetta “Guerra Fredda”, che io preferisco chiamare Terza Guerra Mondiale, in funzione anti comunista. Una verità storica peraltro già contenuta nella impareggiabile relazione “mafia-politica” della Commissione parlamentare antimafia presieduta da Violante, pubblicata nel ’93 (in pieno periodo stragista). Una verità storica che aiuta a comprendere come mai condotte senz’altro criminali non siano mai state sanzionate sul piano penale come reati: i reati sono commessi da chi eccepisce all’ordine costituito, non da chi quell’ordine lo garantisce, costi quello che costi.

Quanti depistaggi e quanti accomodamenti si sono certamente consumati senza che gli autori con le insegne dello Stato siano stati ritenuti penalmente responsabili (in questo senso, forse, per capire meglio le parole di Borsellino su Subranni, tanto strapazzate in queste settimane, aiuterebbe ripartire dall’omicidio di Peppino Impastato e prima ancora dalla strage della caserma di Alcamo Marina del 1976).

Credo poi che questo pre-giudizio sia interessante perché utile ancora attualmente a comprendere quale potrebbe essere oggi il crogiolo nel quale fare fondere/convergere le mire delle organizzazioni criminali di stampo mafioso (italiane e non) con quelle del potere (politico-istituzionale e non) egemone in questo momento. Allora proviamo a farlo, questo esercizio di fantasia.