19 luglio 2023. Il programma degli eventi della commemorazione della strage di Via D’Amelio

Ecco il programma comprensivo degli eventi organizzati a Palermo in occasione dell’anniversario della strage mafiosa di via D’Amelio, avvenuta il 19 luglio 1992, in cui furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della Polizia di Stato in servizio di scorta: Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina.

Sabato 15 luglio

ore 18.30 Casa di Paolo via Vetriera

Presentazione del libro di Roberta Gatani “Cinquantasette giorni. Ti porto con me alla Casa di Paolo” prefazione di Salvatore Borsellino (Casa Editrice IOD)

Domenica 16 luglio

ore 18.00 Casa di Paolo via Vetriera

Presentazione del libro “Mio fratello Paolo”, intervista a Salvatore Borsellino a cura di Silvia Camerino con prefazione di Dacia Maraini (Casa Editrice IOD)

Lunedì 17 luglio

ore 16.00 Casa di Paolo via Vetriera

Ottavo compleanno della Casa di Paolo

ore 17.30 Partita di calcetto alla Kalsa

organizzata dal Siap Palermo

Ore 19.30 Teatro Golden

Convegno di Antimafia Duemila “Borsellino, l’agenda rossa e i mandanti esterni. Trentuno anni di trattative, depistaggi e ricerca della verità” con Salvatore Borsellino, Roberto Scarpinato e Gianfranco Donadio.



ore 20.30 Cantieri Culturali alla Zisa – Circolo Arci Tavola Tonda

Legami di memoria

A Paolo Borsellino, Walter Eddie Cosina, Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina

XXVII Edizione, promossa da Centro Studi Paolo e Rita Borsellino e Arci Palermo

con Salvatore Cusimano – giornalista, Alfio Foti – coordinatore Un’altra Storia, Luigi Dainelli – associazione tra i familiari delle vittime della strage di via dei Georgofili (in video collegamento), Yousif Latif Jaralla – cantastorie, Chris Obehi – comunità “La zattera”, in ricordo di Emanuele Villa, Enza Rando – commissione bicamerale d’inchiesta sul fenomeno delle mafie, Luca Tescaroli – procuratore aggiunto della procura di Firenze (in video collegamento), Vittorio Teresi – presidente Centro Studi Paolo e Rita Borsellino, Fausto Melluso – presidente Arci Palermo, Interventi artistici a cura di Arci Tavola Tonda.

Coordina: Miriam Di Peri – giornalista

Martedì 18 luglio

ore 18.00 Casa di Paolo via Vetriera

Presentazione del libro di Mirko Luppi e Silvia Gissi “Cartoline della legalità” Casa Editrice Fabbrica dei segni

Ore 21.00 Via D’Amelio

Veglia AGESCI in stile Scout

Ore 22.30 Via D’Amelio

Celebrazione Eucaristica

Mercoledì 19 luglio

Ore 8.00-14.00 Via D’Amelio

Centro Studi Paolo e Rita Borsellino – “Coloriamo Via D’Amelio: il 19 luglio per i cittadini di domani. Dedicato a Rita, Paolo, Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter”





Ore 14.30 Corteo Basta Stato Mafia

Resistenza popolare per un’antimafia intersezionale e sociale

Percorso: punto di ritrovo e partenza Albero Falcone in Via Notarbartolo arrivo Via D’amelio

Albero della Pace ore 16,30 organizzato da Our Voice, Attivamente, Officina del Popolo, Sindacati Studenteschi “Regina Margherita” e “Kiyohara Parlatore”, Collettivi studenteschi “Rutelli” e “Fa.Se”, Cgil, Arci, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Associazione Radio Aut, Sunia, USB, Voci nel silenzio.

Ore 15.00 Via D’Amelio: “Io so chi è Stato” di Movimento Agende Rosse

Testimonianza e ricordo dei familiari di vittime della mafia

Intervengono:

Fam. Agostino

Brizio Montinaro (fratello di Antonio Montinaro)

Fam. Cosina

Fam. Catalano

Fam. Traina

Antonio Vullo (unico sopravvissuto strage di via D’Amelio)

Salvatore Borsellino

Ore 16.58 Via D’Amelio: Minuto di Silenzio

Lettura poesia “Giudice Paolo” di Marilena Monti

Gruppo teatrale “Teatro dell’anima” del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo in collaborazione con la Rete Antimafia di Palermo – Rappresentazione “La Costituzione italiana”

Ore 17.15 – “Io so chi è Stato”

Interventi di:

Stefano Mormile (presidente associazione familiari vittime della Falange Armata)

Sonia Zanotti (Ass. familiari strage stazione Bologna)

Roberto Scarpinato (magistrato, commissione antimafia)

Fabio Repici (avvocato familiari vittime di mafia)

Messaggio di Manlio Milani (Ass. familiari strage Piazza della Loggia)

Ore 18.30

Gruppo teatrale “Teatro dell’anima” del Convitto Nazionale Giovanni Falcone di Palermo in collaborazione con la Rete Antimafia di Palermo

Drammatizzazione “I Miti platonici”

Antonio Cadili il più piccolo puparo d’ltalia



Ore 20.00 Fiaccolata

Forum 19 luglio partenza piazza Vittorio Veneto arrivo Via d’Amelio circa ore 21.30



Ore 21.45 Via D’Amelio

Rappresentazione “Un viaggio simbolico in un mare di guai, tra mafia, P2 e falange armata…” a cura del Centro Giovani di Cornaredo (Milano)

Info: 19luglio1992.com