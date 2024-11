Università del Piemonte Orientale e Casacomune: “La dimensione bio-culturale della risicoltura italiana: percorsi di patrimonializzazione”

Il Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica dell’Università del Piemonte Orientale, in collaborazione con l’associazione Casacomune, organizza il seminario La dimensione bio-culturale della risicoltura italiana: percorsi di patrimonializzazione.

È un’iniziativa di grande valore, un progetto di ricerca che ha l’obiettivo di valorizzare l’importanza ecologica del paesaggio delle terre d’acqua con le sue implicazioni storiche, giuridiche, antropologiche, economiche e biologiche. Un seminario che vuole ripensare le interconnessioni fra economia, ambiente e politiche di valorizzazione del territorio anche nella prospettiva di un turismo responsabile e sostenibile.

Non solo colture ma anche cultura e lavoro rispettando l’ambiente.

Casacomune promuove e sostiene questa iniziativa inserendola nel nuovo ciclo di formazioni dedicate alle professioni verdi: curare l’ambiente può produrre lavoro! E nuovi lavori, volti alla tutela delle persone e della casa comune di cui facciamo parte.

Programma Innovarisi – Casacomune novembre 2024

***

I relatori

Interverranno relatori di indiscussa professionalità e competenza del mondo accademico.

La professoressa Luisella Roberta Celi, referente scientifico di Agritech, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, Università degli Studi di Torino, presiederà gli interventi della sessione Colture e culture delle terre d’acqua di:

Francesco Aimerito, storico del diritto medievale e moderno – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Annalisa d’Orsi, antropologa culturale – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Valentina Gianotti, chimica – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Erica Mica, genetista – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Irene Pellegrino, zoologa – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Claudio Rosso, storico Moderno – Dipartimento di Studi Umanistici, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Andrea Valisena, biologo fluviale – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Alice Cerutti (Azienda agricola Cascina Oschiena) presenterà un caso di studio.

**

La professoressa Roberta Lombardi, responsabile scientifico della ricerca InnovaRisi, direttrice del Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale presiederà gli interventi della sessione Esperienza di ricerca nella risaia italiana di:

Eliana Baici, economista – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Gabriella D’Agostino, antropologa culturale – Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo.

Gianpaolo Fassino, antropologo culturale – Dipartimento degli Studi Umanistici, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Cinzia Mainini, economista – Dipartimento per lo Sviluppo Sostenibile e la Transizione Ecologica, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Giamaica Roberta Mannara, assegnista di ricerca – Dipartimento Culture e Società, Università degli Studi di Palermo.

Davide Porporato, etnologo – Dipartimento degli Studi Umanistici, Università degli Studi del Piemonte Orientale.

Maurizio Tabacchi (Azienda agricola Ideariso) presenterà un caso di studio.

***

Gli organizzatori

Casacomune, Scuola e Azioni, è un’associazione nata dal Gruppo Abele e da Libera, che si occupa di formazione scientifica, di dialogo culturale e di incontro caratterizzata da una didattica attiva ed esperienziale, capace di promuovere i valori e le azioni dell’ecologia integrale e della giustizia sociale.

***

Per i giornalisti

Confidiamo nel vostro prezioso supporto per la diffusione e promozione del seminario “La dimensione bio-culturale della risicoltura italiana: percorsi di patrimonializzazione” sui canali informativi della vostra testata e, in caso di interesse ad approfondire i temi, mettono a disposizione alcuni dei relatori per un’intervista dedicata.

Info: casacomune.laudatoqui@gmail.com; www.casacomuneaps.org