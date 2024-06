A 10 anni dall’inchiesta Mose, un convegno su immaginari e pratiche criminali in Veneto

A dieci anni dall’inchiesta “Mose – Consorzio Venezia Nuova” apriamo in Veneto la discussione e la riflessione sulla corruzione della politica e dell’imprenditoria.

Il 14 e 15 giugno 2024 alla Barchessa Villa Concina di Dolo (Venezia), promosso dal Centro di documentazione e d’inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto (CIDV) e dal Laboratorio d’inchiesta economica e sociale (LIES) si terrà il convegno di studio E dieci anni sembran pochi… Immaginari e pratiche criminali in Veneto nel decennale dell’inchiesta “Mose”, con il patrocinio del Comune di Dolo.

L’avvio dell’inchiesta “Mose” rappresenta un evento importante, per quanto rimosso, nella storia di questa regione. D’altronde in questi giorni la cronaca si è incaricata di testimoniare la persistenza in questo paese di importanti fenomeni corruttivi non occasionali, ma dal carattere strutturale nel modo di fare politica e impresa.

Il decennale ci riporta all’operato del Consorzio Venezia Nuova e al sistema corruttivo che coinvolse pezzi importanti della classe dirigente politica e imprenditoriale di questa regione, presidiando per anni le maggiori opere pubbliche. Utilizzeremo l’anniversario come pretesto per una approfondita riflessione sul decennio appena trascorso grazie all’intervento di studiose e studiosi.

Importanti interrogativi infatti vengono suscitati dal ricordo di quell’evento a cui cercheremo di rispondere nella discussione.

Alcuni dei dispositivi istituzionali, amministrativi e culturali che hanno permesso quel saccheggio sono ancora operativi?

Quali inerzie nel modo di fare ed intendere l’impresa e la politica in questa regione hanno continuato a disegnare il paesaggio politico e culturale veneto?

Quali sono i processi per cui un evento di quella portata è stato archiviato dal dibattito pubblico?

Il convegno sarà articolato in due sessioni dedicate la prima all’impresa e la seconda alla politica: i due attori che assieme – inestricabilmente assieme – sono stati i protagonisti di quella vicenda.

Il programma

Saluti istituzionali

Gianluigi Naletto, Sindaco di Dolo

Giorgia Maschera, Assessora alla Legalità Comune di Dolo

Venerdì 14 giugno ore 15.00

A dieci anni dall’inchiesta Mose: fare impresa in Veneto

Introduce e coordina Gianni Belloni, direttore del Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto (Cidv)

Interventi

Bruno Anastasia, economista (Cidv)

Silvia Borelli, giurista, Università di Ferrara

Giacomo Loperfido, antropologo, Università de Barcelona

Veronica Redini, antropologa, Università di Venezia

Devi Sacchetto, sociologo, Università di Padova (Cidv)

Sabato 15 giugno ore 10.00

A dieci anni dall’inchiesta Mose: fare politica in Veneto

Introduce e coordina Antonio Vesco, antropologo, Università di Catania (Cidv)

Interventi

Gianfranco Bettin, sociologo e scrittore (Cidv)

Matteo Ceruti, avvocato (Cidv)

Graziana Corica, sociologa, Università di Firenze

Laura Fregolent, urbanista, Università Iuav di Venezia (Cidv)

Paolo Graziano, Università di Padova

Coordinamento scientifico: Gianni Belloni e Antonio Vesco

È possibile iscriversi compilando il modulo a questo link.

Per informazioni: redazione@cidv.it

Centro di documentazione e d’inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto (CIDV)

Laboratorio d’inchiesta economica e sociale (LIES)