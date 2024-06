La terza giornata del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Giovedì 13 a Ronchi dei Legionari si parlerà del ‘caso Bibbiano’, ma anche di Berlusconi, storia dell’immigrazione, foto e intelligenza artificiale. Tra gli ospiti Claudio Foti, Gianni Barbacetto, Renato Mannheimer, Lisa Iotti e Marco Girardo

Il programma di giovedì 13 giugno

Il programma della terza giornata si apre nel pomeriggio con Live @ Festival a cura di Radio Bullets con la direttrice Barbara Schiavulli. Si prosegue poi alle 17 nel giardino di piazzetta Dell’Emigrante, con Omicidi senza giustizia. Storie di religiosi due volte vittime, a partire dal libro Nel cuore dei misteri. Inchiesta sull’uccisione di tre missionarie nel Burundi delle impunità (All Around, 2022) di Giusy Baioni; con l’autrice, giornalista freelance esperta di Africa Centrale, dialogherà il giornalista Riccardo Pilat.

Alle 17.30, in piazzetta Francesco Giuseppe I, Pedala pedala, vola come il vento! Da Gino Bartali a Marco Pantani: storia di una grande passione italiana con lo scrittore Marco Ciriello e i giornalisti Roberto Collini e Claudio Gregori, moderati da Daniele Benvenuti (giornalista sportivo).

Alle 18, nel giardino di piazzetta Dell’Emigrante, ‘Angeli e demoni’: una vicenda italiana, l’incontro dedicato al ‘caso Bibbiano’. Partendo dai volumi Bibbiano: dubbi e assurdità (Alpes Italia, 2023) a cura di Comitato Giobbe e Il lupo di Bibbiano (BeHope Books, 2024) di Luca Bauccio, rifletteremo sulla gogna mediatica, che travolse gli indagati, con l’autore, avvocato e scrittore, Maria Grazia Apollonio (psicologa e psicoterapeuta) e Claudio Foti, psicoterapeuta e vicepresidente di Minori Diritti, al centro dell’inchiesta, moderati dalla giornalista e portavoce di Articolo 21 Fvg Fabiana Martini.

Al Palatenda, alle 18.30, l’incontro Il Berlusconismo nella storia d’Italia: riflessioni trent’anni dopo il primo governo del ‘Cavaliere’ con il gioralista de Il Fatto Quotidiano Gianni Barbacetto, Brunella Bolloli (caporedattore politica e interni di Libero) e il sociologo Renato Mannheimer, moderati da Andrea Spiri, professore dell’Università LUISS Guido Carli di Roma.

Alle 19.30, nel giardino di piazzetta Dell’Emigrante, Cent’anni di immigrazioni, riflessioni a partire dal libro Il secolo mobile. Storia dell’immigrazione illegale in Europa (Mondadori, 2023) di Gabriele Del Grande, scrittore e regista, che si confronterà con la giornalista e scrittrice Annalisa Camilli e con Gianfranco Schiavone, presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà – Ufficio Rifugiati; l’incontro è in collaborazione con Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrovatin di Trieste.

Di E se le foto non fossero vere? Fotogiornalismo, intelligenze artificiali, etica e disinformazione si parlerà, alle 20, in piazzetta Francesco Giuseppe I, con la giornalista d’inchiesta Lisa Iotti, la giornalista di NewsGuard Tech Virginia Padovese e la fotogiornalista Barbara Zanon, moderate da Alberto Bollis, vicedirettore esecutivo Gruppo NEM.

Nel giardino di piazzetta Dell’Emigrante, alle 20.30, il focus sul Rapporto sul ben-vivere delle province italiane 2023. Classifiche, indicatori ibridi, benessere soggettivo, partecipazione e invecchiamento attivo con Leonardo Becchetti (economista, Università Tor Vergata di Roma), Maria Carmen Mazzilis (economista bancaria) e Lorenzo Semplici (PhD, Responsabile del Centro studi e valutazioni di NeXt Economia), moderati dal direttore di Avvenire Marco Girardo.

Al Palatenda, alle 21.15, lo spettacolo Lercio Live, dedicato al sito satirico di finte notizie di taglio umoristico, comico e grottesco, ideato da Michele Incollu come parodia della free press Leggo. Sul palco l’insegnante Rosaria Greco e l’autore di lercio.it Andrea Sesta.

Per ulteriori informazioni

T +39 0481777625 – 3208143610

info@festivaldelgiornalismoronchi.it – info@lealidellenotizie.it

www.lealidellenotizie.it

