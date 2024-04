Milano 18 aprile: “PNRR: attività d’impresa, economia legale, mutazione della criminalità” 

by Redazione Libera Informazione

Libera presenta fotografia sulle principali criticità del più oneroso intervento pubblico in Europa. Una grande e diffusa nebbia avvolge il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Siti istituzionali incompleti, dati che non coincidono, il grande rischio che interessi privati e criminali prevalgono su quelli pubblici, mancata trasparenza, informazioni non aggiornate. All’indomani della grande inchiesta veneta sulla truffa […]