Libera, ecco il programma dei seminari del 21 marzo a Roma

I seminari tematici di approfondimento, organizzati in collaborazione di associazioni, realtà di base, giornalisti ed esperti.

Anche quest’anno nell’ambito della Giornata della Memoria e dell’Impegno Libera promuove una rosa di seminari di approfondimento, che nel pomeriggio del 21 marzo consentiranno ai partecipanti di condividere un’occasione formativa.

I seminari sono organizzati in collaborazione con le tante realtà sociali della rete di Libera e il programma definitivo dei relatori sarà disponibile nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni saranno pubblicate le sale per ciascun seminario: saranno tutte centrali e raggiungibili con i mezzi pubblici partendo dal luogo di conclusione della manifestazione (Circo Massimo)

Per informazioni ulteriori seminari.21marzo@libera.it

Elenco Seminari ore 14.30/17.00

1.Le vittime delle mafie: tra memoria e diritti mancati

Curia Generalizia Suore della Carità – Via Santa Maria in Cosmedin 5

Intervengono: Marco Bouchard, ex Magistrato, Presidente Rete Dafne Italia; Vincenza Rando, Avvocata, Senatrice della Repubblica; Emiliano Cottini, area internazionale di Libera; Eva Lerouc, esponente di Hijos (Argentina).

Modera: Daniela Marcone – Referente nazionale Memoria di Libera

2.“Vincere la povertà non è un atto di carità, è un atto di giustizia”. La lotta alle mafie significa lotta per la Giustizia sociale

Casa Internazionale delle donne – Sala Lonzi – Via della Lungara, 19

Intervengono: Maura Cossutta, Casa Internazionale delle Donne; Giuseppe De Marzo, Libera; Silvia Paoluzzi, segretaria nazionale Unione Inquilini; don Mattia Ferrari, cappellano della Ong Mediterranea; Daniela Barbaresi, segreteria nazionale CGIL, resp. welfare; Nicola Teresi, Emmaus Italia.

Modera Elisa Sermarini, Rete dei Numeri Pari.

3.Gioco d’azzardo, racket, usura: fenomeni sommersi, vittime strozzate

Villa Altieri (primo piano) – Viale Manzoni 47

Intervengono: Marcello Cozzi, presidente della fondazione nazionale antiusura Interesse Uomo; Luigi Ferrucci, presidente Federazione Antiracket Italiana; Lino Busà, direttore SOS impresa; Maurizio Fiasco, presidente Associazione Scientifica “Alea per lo studio del gioco d’azzardo e dei comportamenti a rischio”; Simone Grillo, Banca Etica; Prefetta Maria Grazia, Nicolò Commissaria Antiracket e Usura (in attesa di conferma).

Modera: Maria Josè Fava, responsabile servizio “Linea Libera”.

4.La Scelta è donna. Accompagnare il rinnovamente: da “le ribelli” a “Libere di scegliere”

Salone delle Acli – Via Giuseppe Marcora 18/20

Intervengono: Nando dalla Chiesa, presidente onorario di Libera e presidente di SISMA – Società Scientifica Italiana degli studi su mafie e antimafia, autore de “Le ribelli”; Patrizia Surace, progetto “Liberi/e di Scegliere”; Paola di Nicola Travaglini, magistrata e consulente della Consulta Femminicidi.

Modera: Chiara Volpato, responsabile del Coordinamento donne delle Acli

5.Tra violenza ed impegno sociale: quello che i giovani vogliono dirci. Amunì una prova di dialogo

CSV Lazio – Via Galilei 53

Intervengono: Cira Stefanelli, Dirigente DGMC (dipartimento di giustizia minorile e di comunità); Caterina Marsala, funzionario della professionalità di servizio sociale presso USSM Genova; Barbara Pucello, referente nazionale Libera Giustizia; Salvatore Inguì funzionario della professionalità di servizio sociale presso USSM Trapani sede distaccata Marsala; Antonio D’Amore, referente Giustizia per Libera Campania; Silvio Ciappi, criminologo; presentazione di esperienze territoriali AMUNI’.

6.Cooperazione sociale di inserimento lavorativo: un bene comune prezioso per la libertà, contro tutte le mafie

Centro Nathan – Via San Crisogono 39

Intervengono: Gianpiero Cioffredi, referente Libera Lazio; Anna Vettigli, Legacoop Sociali Lazio; Valentina Meloni, Confcooperative-FederSolidarietà Lazio; Tito Ammirati, presidente Arcobaleno – Rete 14 Luglio; Marta Bonafoni, Presidente XIII Commissione, Consiglio regionale del Lazio.

Modera: Davide Mattiello, già componente della Commissione Parlamentare Antimafia

7.“Lotta all’ecomafia: una sfida glocale”. Dalla nuova direttiva europea sui crimini ambientali al caso Roma: le filiere dell’illegalità e le risposte indispensabili. (in collaborazione con Legambiente)

Banca d’Italia – Sala Riunioni Via Piacenza 6

Intervengono: Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente; Graziella Di Mambro, giornalista; Marco Omizzolo, sociologo; Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio; Ten. Col. Pasquale Starace, Comandante Gruppo Carabinieri Tutela Ambientale e Sicurezza Energetica di Napoli.

Modera: Francesco Loiacono, direttore del mensile La Nuova ecologia.

8.Raccontiamo il bene – Per un rinnovato impegno sui beni confiscati alle mafie. Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi

Sala Galleria Via Nazionale 190

Intervengono: Mariarosa Turchi, Direttore Generale Beni mobili e immobili sequestrati e confiscati, ANBSC; Simone Gamberini, Presidente di Legacoop; Testimonianza di Partners Albania (in attesa di conferma); On. Erik Umberto Pretto,deputato e coordinatore del Comitato “Gestione dei beni sequestrati e confiscati, misure non ablatorie ed effetti delle informazioni antimafia interdittive”, organismo interno alla Commissione Antimafia; Giuliana Merola, magistrata, già Presidente del Tribunale misure di prevenzione di Milano, consulente della Commissione Antimafia;Testimonianza di ALICENOVA Società Cooperativa Sociale Onlus.

Modera Tatiana Giannone, Libera

9.“Mafia, etica e politica. La responsabilità delle scelte” (in collaborazione con Avviso Pubblico)

Palazzo Valentini – Sala Di Liegro Via IV Novembre 119/A

Intervengono: Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico; Alberto Vannucci, Docente Università di Pisa; Chiara Colosimo, Presidente Commissione parlamentare antimafia; Antonio Decaro, Sindaco di Bari e Presidente dell’Anci;

Fabio Bordignon, Università di Urbino; Dott.ssa Barbara Sargenti, Sostituto Procuratore DNA; Carlo Bo, Demos&Pi. Testimonianze Michela Favaro, Vicesindaca di Torino; Gianluca Vurchio, Sindaco di Cellamare.

Modera: Floriana Bulfon, giornalista e autrice del libro Macro Mafia

10.Palcoscenico della Legalità Laboratorio teatrale a cura di CCO – Crisi come opportunità.

Upter – Via Quattro Novembre 157

Adatto a student3 e cittadin3 di ogni età. Con Giulia Minoli, Daria D’Aloia, Ilaria Meli, Paolo Siani, Debora Cartisano e Vincenzo D’Amato

11.Partecipazione giovanile e impegno civile oggi.

Sede Libera – Via Stamira 5/7

Intervengono: Patrizia Caruso, responsabile di partenariati e alleanze territoriali per ActionAid Italia; Carlo Andorlini, esperto in innovazione sociale e sistemi collaborativi; Leonardo Ferrante, Responsabile del progetto Common – Comunità monitoranti di Libera e Gruppo Abele; Agnese Zingaretti, referente scuola per la segreteria di Libera Roma.

Modera: Michele Gagliardo, Libera formazione

12.“Verità e giustizia per Ilaria Alpi e Miran Hrovatin: #NoiNonArchiviamo”.

Convento di San Teodoro – via San Teodoro 62

Intervengono: Padre Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro; Giuseppe Giulietti, coordinatore Articolo 21; Mariangela Grainer, portavoce #NoiNonArchiviamoIlariaAlpi; Mara Filippi Morrione; Teresa Marchesi Della Volpe; Alessandra Costante, Segretaria FNSI; Guido D’Ubaldo, Ordine dei Giornalisti Lazio, Daniele Macheda, Usigrai; Chiara Cazzaniga, Chi l’ha visto?; Lucia Goracci, inviata esteri e corrispondente Rai.

Coordina: Lorenzo Frigerio, Libera Informazione

13.“I bavagli della censura, le querele temerarie, le minacce ai giornalisti. La battaglia per la libertà di informazione nel nome dell’Art. 21 della Costituzione”

Università eCampus Teatro, Via Matera 18 – Roma

Intervengono: Vittorio Di Trapani, Presidente FNSI; Carlo Bartoli, Presidente CNOG; Giulio Vasaturo, Avvocato FNSI; Graziella Di Mambro, responsabile legalità Articolo 21; Elena Ciccarello, direttrice Lavialibera; Giovanni Tizian, Domani; Marino Bisso, Rete #NoBavaglio.

Coordina Paolo Borrometi, condirettore AGI, presidente Articolo 21, responsabile legalità FNSI

14. Proiezione dedicata alle scuole: “Io Capitano”, di Matteo Garrone (2023)

Palazzo delle Esposizioni – Sala Cinema, Via Milano, 9

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

