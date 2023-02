“La mafia teme più la scuola che la giustizia”, incontro tra dirigenti scolastici e Don Luigi Ciotti, promosso da Libera in collaborazione con l’USR Lombardia – 20 febbraio 2023.

Si rende noto che lunedì 20 febbraio 2023 alle ore 10.00 presso l’ITET A. Gentileschi, via G. Natta n. 11, Milano, Don Luigi Ciotti dialogherà con i dirigenti e i coordinatori delle scuole statali e paritarie di ogni ordine e grado in un incontro dal titolo “La mafia teme più la scuola che la giustizia” promosso da Libera, Associazioni nomi e numeri contro le Mafie, con la collaborazione dell’USR per la Lombardia.

L’incontro si inserisce nelle iniziative di accompagnamento della comunità scolastica al 21 marzo 2023, XXVIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, che, quest’anno, si svolgerà a Milano https://www.libera.it/schede-2109-e_possibile

I dirigenti scolastici e/o i collaboratori interessati a partecipare all’incontro dovranno iscriversi utilizzando il modulo recuperabile al seguente link.

Le iscrizioni saranno accolte sino al raggiungimento massimo della capienza dell’auditorium dell’ITE A. Gentileschi di Milano. Le registrazioni all’ingresso dell’Auditorium saranno possibili a partire dalle 9.30.

Per la rilevanza dell’iniziativa si prega di garantire la più ampia diffusione alla presente comunicazione.