Cortina d’Ampezzo (BL) 17 febbraio, terza tappa de “La Staffetta delle Alpi”

“La Staffetta delle Alpi per Olimpiadi invernali trasparenti, rispettose, responsabili”. Verso le Olimpiadi Milano – Cortina 2026.

Iniziativa di Libera che tocca Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. La terza tappa a Cortina d’Ampezzo (BL) il prossimo 17 febbraio.

“LIBERA. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie APS”, in collaborazione con Cipra Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness e WWF, organizza una manifestazione itinerante strutturata in eventi pubblici che avranno luogo nelle principali città e località protagoniste delle prossime Olimpiadi invernali del 2026.

Con il susseguirsi di questi momenti di riflessione, che toccheranno il Veneto, il Trentino Alto Adige e la Lombardia, s’intende manifestare, in una ideale staffetta, la richiesta che le prossime Olimpiadi siano rispettose dell’ambiente, delle comunità, scevre da speculazioni economiche e da infiltrazioni mafiose.

Tale percorso ha avuto inizio a Verona in data 7 febbraio 2023 è si concluderà a Milano il 21 marzo 2023 in occasione della manifestazione nazionale della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

LIBERA, CIPRA Italia, Italia Nostra, Legambiente, Mountain Wilderness, WWF

La staffetta delle Alpi – Terza tappa

Cortina d’Ampezzo (BL)

Sala della Cultura, Largo delle Poste 14

Venerdì 17 febbraio, ore 20.30

Mala economia. Infiltrazioni mafioso – ’ndranghetiste nel mercato del lavoro

Relatori:

Gianluigi Miglioli, Generale di CA r. della Guardi di Finanza. Tra i molti incarichi ricoperti è stato Comandante di sezione del GOA (gruppo Operativo Antidroga) di Milano, Comandante del GICO (Gruppo Investigazione Criminalità Organizzata) di Milano, Comandante Regionale del Friuli Venezia Giulia e della Calabria dove per cinque anni ha collaborato con tutte le Autorità giudiziarie per il contrasto alla ‘ndrangheta .

Antonio Massariolo, giornalista pubblicista collabora con alcune testate giornalistiche locali e nazionali. Dal 2008 ha gestito la webradio dell’Università di Padova mentre dal maggio 2018 è entrato a far parte della redazione de “Il Bo Live”. Co-Fondatore, nel 2020, del “Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata del Veneto”.