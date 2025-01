Roma, Municipio II e Rete dei Numeri Pari inaugurano la Casa della Solidarietà “Stefano Rodotà”

Appuntamento venerdì 31 gennaio alle ore 16:30 nel bene confiscato in via degli Equi n°15

La Casa della Solidarietà Stefano Rodotà è un progetto in coprogettazione tra il Municipio II e la Rete dei Numeri Pari e nasce dall’impegno per trasformare un bene confiscato alla criminalità organizzata in un luogo di promozione dei diritti sociali, di ascolto, condivisione e speranza, aperto a tutte e tutti. La sua missione è quella di fornire servizi, formazioni e laboratori gratuiti alle fasce della popolazione che oggi sono più esposte o che già subiscono il ricatto mafioso sul territorio: persone impoverite; che vivono in condizioni di disagio sociale e/o culturale; a rischio esclusione sociale o che subiscono già una condizione di esclusione. Mette insieme realtà sociali impegnate a promuovere giustizia sociale, ambientale ed ecologica, consapevoli che nell’attuale fase storica nessun@ ce la fa da sol@ e solo la cooperazione massimizza il risultato.

Stefano Rodotà, a cui la Casa della Solidarietà è dedicata, è stato uno dei più autorevoli e originali giuristi italiani ed europei, protagonista di importanti battaglie in difesa dei diritti e della Costituzione, tra gli autori della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, da sempre al fianco dei movimenti e delle realtà sociali impegnate per la giustizia sociale.

Attraverso la solidarietà, l’impegno, il mutuo aiuto, la formazione e la memoria, la Casa della Solidarietà Stefano Rodotà ha come obiettivo far vivere concretamente i valori della Costituzione. Per questo ospita attività, servizi, sportelli, laboratori, formazioni e proiezioni finalizzate a combattere le mafie e la cultura mafiosa nelle diverse forme di violenza di cui sono portatrici: violenza economica, patriarcale e postcoloniale.

Realtà che animeranno la Casa della solidarietà: ANPI Roma; Ass. Salviamo la Costituzione; Auser Lazio; Baobab Experience; Casa internazionale delle Donne; Fai Agisa – antiusura e antiracket; Fondazione Gianni Minà; Gea – scuola di ecologia integrale per giovani ecoattivist*; Observo Onlus; Rete #NoBavaglio; Rete Tutela Roma Sud; Transform! Italia; Teatro della Dodicesima; Unione Inquilini.

L’appuntamento per l’inaugurazione dalla Casa della Solidarietà è per venerdì 31 gennaio alle ore 16:30 presso via degli Equi n°15. In questa occasione sarà presentato il calendario delle attività culturali e degli sportelli che saranno disponibili gratuitamente all’interno dello spazio.

Durante l’inaugurazione interverranno: Gaetano Azzariti – Salviamo la Costituzione, Alice Basiglini – Baobab Experience, Marino Bisso – Rete #NoBavaglio; don Luigi Ciotti – Libera; Giuseppe De Marzo – Rete dei Numeri Pari; Mario De Vergottini – Fai Agisa antiusura e antiracket; Francesca Del Bello – Presidente Municipio II; don Mattia Ferrari – Mediterranea saving humans; Roberto Gualtieri – Sindaco di Roma; Loredana Macchietti – Fondazione Gianni Minà; Silvia Paoluzzi – Unione Inquilini; Marina Pierlorenzi – Anpi Roma; Carla Rodotà – moglie di Stefano Rodotà; Elisa Sermarini – Scuola Gea; Tobia Zevi – Assessore al Patrimonio e alle Politiche Abitative.

