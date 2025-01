“Mafie in Veneto: presenza nell’economia e nell’ambiente”. Dal 29 al 31 gennaio a Mestre

La Sezione regionale del Veneto dell’Albo Gestori Ambientali, insieme a Unioncamere del Veneto, LIBERA: Associazioni, nomi e numeri contro le mafie A.P.S e il Comitato Imprenditoria Femminile della CCIAA Venezia Rovigo, organizzano la seconda edizione della manifestazione “Mafie in Veneto: presenza nell’economia e nell’ambiente”, che si terrà in presenza presso l’Auditorium del complesso museale M9 | Museo del ‘900 (Via Pascoli 11, Mestre- Venezia) dal 29 al 31 gennaio 2025.

La sessione del 29 gennaio è rivolta alle Istituzioni e gli invitati cercheranno di dare una puntuale lettura, tramite dati e ricerche, della presenza criminale nel territorio e nell’economia.

La sessione del 30 gennaio sarà la giornata dedicata al mondo femminile.

La mattina sarà dedicata alle donne che fanno impresa, che avviano attività economiche in territori dove è presente e riconoscibile la mafia. Lo sguardo non sarà rivolto solo al territorio nazionale, ma anche all’estero con un focus sul Messico grazie alle testimonianze di donne imprenditrici in un Paese dove la criminalità ha costituito uno stato parallelo. Inoltre sarà l’occasione per analizzare il ruolo del professionista e consulente che opera a fianco dell’imprenditore e che subisce, assieme al titolare dell’impresa, le pressioni criminali.

Programma e iscrizioni

Il pomeriggio sarà il momento della manifestazione dedicato alle donne che non accettano la cultura mafiosa, sia essa della famiglia o della società in cui vivono, e sperano per sé e per i propri figli un futuro diverso e di legalità. Testimonianze, racconti, storie e uno spettacolo teatrale ci aiuteranno a comprendere come si sviluppano determinate dinamiche.

Programma e iscrizioni

Infine la sessione di venerdì 31 gennaio sarà dedicata al tema legalità e ambiente con particolare focus all’uso spregiudicato della risorsa ambientale che ne ha fatto la criminalità organizzata per propri interessi economici.

Programma e iscrizioni

Unioncamere Veneto

Libera Veneto