Solidarietà al giornalista di Repubblica Salvo Palazzolo dopo le minacce ricevute

Anche Libera Informazione si stringe in queste ore accanto al nostro collega Salvo Palazzolo, firma autorevole de “La Repubblica” e fatto oggetto di rinnovate intimidazioni criminali, per esprimergli vicinanza e solidarietà a fronte delle ultime minacce ricevute.

Salvo è da tempo impegnato nel racconto della mafia siciliana e ha avuto modo di documentare in presa diretta la fine della stagione dei ‘corleonesi’ prima e poi, in tempi più ravvicinati la ripresa delle attività criminali e le nuove strategie mafiose.

Per il suo lavoro di attento cronista e di fine lettore delle dinamiche del crimine organizzato a Palermo e in Sicilia Salvo Palazzolo è un prezioso testimone dei nostri tempi. A chi pensa di ridurre al silenzio la sua voce, opponiamo il nostro fermo rifiuto di ogni minaccia e violenza.

Libera Informazione

Libera: vicini a Salvo Palazzolo

Le minacce al giornalista a Salvo Palazzolo per il suo lavoro di inchiesta in Sicilia sui boss scarcerati sono un fatto grave per tutta la comunità. Le intimidazioni a chi svolge un prezioso lavoro di inchiesta occupandosi di criminalità organizzata con parole oneste, serie, documentate deve ancora di più spronarci all’impegno quotidiano per il bene comune, uniti, contro ogni forma di prepotenza mafiosa.

Sappiano questi signori – i quali minacciano di risorgere come l’Araba Fenice – che esiste una Sicilia e un’Italia che s’impegnano per la libertà e la giustizia, e che di fronte alle minacce e alle menzogne non indietreggiano né tacciono.

La nostra vicinanza a Salvo Palazzolo che quotidianamente si adopera per offrire un’informazione libera, valore fondamentale e irrinunciabile della nostra democrazia e importantissimo strumento per combattere le mafie.

Così in una nota Libera esprime vicinanza al giornalista Salvo Palazzolo per le minacce per il suo lavoro di inchiesta a Palermo e in Sicilia.

Libera. Associazioni, nomi e numeri contro le mafie

Nuove minacce a Salvo Palazzolo, il sindacato accanto al collega

Il giornalista sta conducendo un’inchiesta sui boss scarcerati che sono tornati a Palermo dopo lunghi periodi di detenzione. Nel corso di alcune indagini sono state rilevate quelle che gli inquirenti indicano come «gravi ostilità».

La Federazione nazionale della Stampa italiana, l’Assostampa e il Gruppo cronisti siciliani esprimono totale vicinanza al collega Salvo Palazzolo per il quale è stata rafforzata la vigilanza dopo nuove minacce dalla mafia. Il sindacato regionale, in un comunicato diffuso venerdì 24 gennaio 2025, specifica che «nei confronti dell’inviato di Repubblica, che negli ultimi mesi sta conducendo un’inchiesta sui boss scarcerati che sono tornati a Palermo dopo lunghi periodi di detenzione, svelando anche i permessi premio concessi ad alcuni ergastolani condannati per omicidi e strage, nel corso di alcune indagini sono state rilevate quelle che gli inquirenti indicano come “gravi ostilità”».

L’Assostampa prosegue: «Per Palazzolo che pure ha denunciato un fiorente giro di spaccio di droga sui canali Telegram e che più volte si è trovato nel mirino delle minacce di Cosa nostra per la sua attività giornalistica, adesso sono state rafforzate le misure di vigilanza da parte della Questura di Palermo»

Il sindacato unitario dei giornalisti si schiera «accanto al collega Salvo Palazzolo, che ogni giorno con il suo lavoro di inchiesta contribuisce attivamente e coraggiosamente alla presa di coscienza nella società facendosi testimone di scomode verità che non possono essere taciute, come quella del ritorno in città dei boss. Le nuove minacce nei confronti del collega che lavora nella sede palermitana di Repubblica confermano un clima di fastidio crescente nei confronti dei cronisti che con il lavoro sui territori costituiscono un presidio di legalità».

Federazione Nazionale Stampa Italiana

Nuove minacce e vigilanza rafforzata per Salvo Palazzolo. La solidarietà del CNOG e dell’Ordine dei giornalisti Sicilia

Nuove minacce al giornalista Salvo Palazzolo. La Squadra mobile di Palermo ha informato nei giorni scorsi l’inviato del quotidiano La Repubblica che nel corso di alcune indagini sono state rilevate «gravi ostilità nei suoi confronti».

Palazzolo sta conducendo da mesi un’inchiesta sui boss scarcerati che sono tornati in città dopo lunghi periodi di detenzione, ha anche svelato i permessi premio concessi ad alcuni ergastolani condannati per omicidi e strage. Ha inoltre denunciato un fiorente giro di spaccio di droga sui canali Telegram. Adesso, sono state rafforzate le misure di vigilanza attorno al cronista che lavora alla redazione palermitana del quotidiano la Repubblica.

Una situazione che allarma l’Ordine dei giornalisti Sicilia e il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti che esprimono vicinanza e piena solidarietà al collega.

Palazzolo, in passato, è già stato oggetto di minacce. Nel dicembre 2018, la Squadra mobile di Palermo intercettò alcuni mafiosi del clan Inzerillo mentre discutevano di dare al cronista “due colpi di mazzuolo”: in quei giorni, Palazzolo stava raccontando il ritorno in Sicilia dagli Stati Uniti degli “scappati” della seconda guerra di mafia, dopo la morte di Totò Riina.

Nell’aprile 2020, un altro episodio. Il capomafia dello Zen Giuseppe Cusimano insultò pesantemente il cronista di Repubblica su Facebook (“Giornalisti peggio del Coronavirus”): il giovane boss, poi arrestato sei mesi dopo dai carabinieri, non aveva gradito l’articolo che svelava la sua distribuzione di generi alimentari agli abitanti della periferia palermitana durante il lockdown.

Ordine dei Giornalisti

Minacce al giornalista Salvo Palazzolo. Avviso Pubblico: “Le autorità difendano il suo lavoro”

Avviso Pubblico esprime solidarietà e vicinanza a Salvo Palazzolo, giornalista di Repubblica, per le nuove minacce ricevute. «È fondamentale difendere il lavoro del giornalista Palazzolo, che nel silenzio generale sta portando alla luce le nuove strategie mafiose. Le sue inchieste sulle scarcerazioni dei boss palermitani fanno emergere un quadro inquietante, ovvero i tentativi dei clan di riorganizzarsi ricostruendo una rete criminale in grado di condizionare pesantemente la Sicilia e l’Italia», dichiara Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico.

«Ringraziamo Salvo Palazzolo per il suo lavoro, che in questi anni si è più volte dimostrato utile anche alle attività portate avanti dalla rete degli amministratori locali di Avviso Pubblico. Invitiamo pertanto le autorità competenti a garantire la massima sicurezza al giornalista di Repubblica ed esortiamo il Governo a prestare la massima attenzione al tema dei permessi premio concessi ai mafiosi. Non vorremmo assistere alla riapertura di una stagione di violenze e sopraffazione. Bisogna arginare il potere dei clan, sempre più orientati verso strategie imprenditoriali che stanno trasformando la struttura economica e sociale del nostro paese», dichiara Roberto Montà, Presidente di Avviso Pubblico.

Avviso Pubblico