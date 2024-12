Minacciato di morte il sindaco di Buccinasco. Avviso Pubblico: “Rafforziamo la rete di solidarietà per respingere l’aggressione mafiosa”

«L’intera rete di Avviso Pubblico esprime piena solidarietà al Sindaco di Buccinasco, Rino Pruiti, nuovamente oggetto di minacce che mirano a intimidire l’azione amministrativa e il suo impegno per la legalità e la trasparenza. Questi gravi episodi, che colpiscono non solo il sindaco ma anche l’intera comunità che rappresenta, sono un attacco alla democrazia e ai valori fondamentali che guidano l’amministrazione della cosa pubblica. Rino Pruiti, come molti altri amministratori locali in Italia, opera quotidianamente in prima linea per tutelare i diritti dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità e criminalità organizzata», è il commento di Fabio Bottero, Coordinatore di Avviso Pubblico per la Lombardia.

La recente lettera di morte trovata dal primo cittadino di Buccinasco sulla sua auto è l’ennesimo avvertimento della criminalità organizzata, che mira ad isolare Pruiti, con una serie di intimidazioni e offese sul piano professionale e personale. «Ci stringiamo attorno a lui e invitiamo i cittadini a fare lo stesso. Un sindaco isolato è una vittoria per le organizzazioni criminali ma anche un campanello d’allarme per tutti. Le mafie vogliono imporre la propria visione e il proprio condizionamento sulla vita dei cittadini. Non possiamo abbassare la guardia contro le pressioni e le minacce che colpiscono chi, con coraggio e senso del dovere, lavora per la costruzione di un sistema amministrativo trasparente e inclusivo», insiste Bottero.

La nostra associazione fa appello alle istituzioni competenti per mettere in campo le risorse necessarie per garantire la sicurezza personale del sindaco e per individuare i responsabili di questi atti vili e intollerabili, assicurandoli alla giustizia. In un momento in cui la coesione sociale è più che mai fondamentale, rinnoviamo il nostro impegno a fianco degli amministratori locali, sostenendo la loro azione di tutela dei beni comuni e del rispetto delle regole. Ribadiamo, quindi, l’invito alla cittadinanza, ma anche a tutte le istituzioni locali del territorio, a rafforzare la rete di solidarietà attorno al primo cittadino di Buccinasco e a tutti i sindaci oggetto di pressioni mafiose, per respingere con fermezza ogni tentativo di intimidazione e di condizionamento della vita democratica delle amministrazioni locali.

Avviso Pubblico

