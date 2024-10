Parma 24 ottobre, incontro pubblico “Verso Trapani”

Nel giorno dedicato al ricordo delle vittime innocenti della strage di Pizzolungo, don Luigi Ciotti ha reso ufficiale la scelta della città siciliana per il 21 Marzo 2025.

Perché Trapani?

Ne parliamo insieme a due testimoni privilegiati che hanno vissuto alcuni dei momenti più significativi della nostra storia lì accaduti: il giornalista Rino Giacalone e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Andrea Pagliaro.

Libera Parma presenta

Verso Trapani

Incontro pubblico in vista della Giornata della memoria dell’impegno 2025, percorriamo il filo della memoria che lega Parma a Trapani

con Rino Giacalone, giornalista

Andrea Pagliaro, Comandante provinciale dei carabinieri di Parma

Modera Francesca Strozzi

Venerdì 24 ottobre alle ore 18.00

Comando provinciale dei Carabinieri

Parco Ducale, Parma

Rino Giacalone è un giornalista italiano noto per il suo coraggio e la sua dedizione nella lotta contro la mafia. Nato e cresciuto a Trapani, ha dedicato la sua carriera a denunciare le attività della criminalità organizzata, spesso affrontando minacce e rischi personali. La sua penna instancabile e la sua ricerca della verità lo hanno reso una figura rispettata nel giornalismo investigativo. La sua determinazione e il suo impegno nella lotta contro la mafia lo rendono un esempio di integrità e coraggio nel giornalismo italiano.

Il Colonnello Andrea Pagliaro è il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, dal settembre 2023. Prima di questo ruolo, Pagliaro ha prestato servizio presso il reparto operativo del comando provinciale di Trapani, dove ha contribuito significativamente alla cattura del super latitante Matteo Messina Denaro. Nato nel 1977, Pagliaro ha una vasta esperienza nell’Arma dei Carabinieri, avendo servito in diverse regioni italiane come Sardegna, Umbria, Calabria e Roma, oltre a partecipare a missioni di pace all’estero in Bosnia, Palestina e Iraq. Già dalle sue prime dichiarazioni come Comandante a Parma, sottolineato l’importanza dell’orientamento verso il cittadino e la prevenzione.