Giovedì 24 ottobre Venezia, presentazione del libro “Traditori” di Paolo Borrometi

Giovedí 24 ottobre alle 17.30 a Venezia, presso lo Spazio Emergency alla Giudecca, si tiene la presentazione del libro “Traditori” di Paolo Borrometi insieme all’autore!

Perché tante stragi e delitti in Italia rimangono impuniti? La ricerca della verità è un percorso a ostacoli e in troppi casi, prima ancora di cercare i colpevoli, si è messa in dubbio la credibilità di chi accusava. È accaduto a Giovanni Falcone quando si disse che la bomba dell’Addaura l’aveva piazzata lui stesso e a Paolo Borsellino la cui agenda rossa, misteriosamente scomparsa, sarebbe stata un «parasole». Don Diana? «Era un camorrista.» Peppino Impastato? «Un terrorista.» La lista dei nomi infangati per distrarre l’attenzione dai delitti è lunga. E la strategia ha un preciso nome in gergo, «mascariamento».

Per comprenderne i drammatici effetti, Paolo Borrometi ci accompagna in un viaggio nella storia d’Italia in cui denuncia i traditori, i criminali che mirano a creare confusione nel Paese per raggiungere i propri interessi illegittimi. A discapito della verità. Un reportage giornalistico tra anomalie, depistaggi e buchi neri che parte dallo sbarco degli americani in Sicilia nel 1943 per arrivare ai giorni nostri, passando per le bombe degli anni Settanta e la strategia della tensione: da Portella della Ginestra a via Fani, dall’Italicus al Rapido 904, da Bologna a Capaci e Via d’Amelio, fino all’arresto del latitante Matteo Messina Denaro. Una storia, alternativa e potente, del lato oscuro del Paese.

Quello che sta accadendo in queste ore, il tentativo di delegittimare la giustizia, il presidio davanti al tribunale di Palermo, le norme bavaglio contro giustizia, informazione, diritto al dissenso, libertà di manifestazione, rendono ancora più attuale la presentazione del libro “I traditori” di Paolo Borrometi, fissata a Venezia per prossimo 24 ottobre alle 17,30 nello spazio eventi di Emergency dalle 17,30.

Paolo Borrometi, condirettore agenzia Italia, presidente Articolo 21, responsabile legalità della federazione della stampa è costretto da anni ad una “vita sotto scorta”: per le minacce della mafia.

All’evento promosso dall’Anpi di Venezia, parteciperanno, oltre all’autore, Mara Rumiz, Emergency Venezia, Gianluigi Placella, Anpi Venezia, l’avvocato Fabio Repici, la deputata Giulia Sarti, il coordinatore di Articolo 21 Beppe Giulietti.