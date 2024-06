Proseguono a Ronchi dei Legionari (GO) le mostre del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Fino al 30 agosto, è ancora possibile visitare ‘Macelleria mafia’, ‘Appunti fotografici’ e l’omaggio ad Andrea ‘Andy’ Rocchelli

Dopo il successo della decima edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie che, dall’11 al 16 giugno, ha richiamato diecimila persone per seguire oltre 140 incontri, comprese masterclass, presentazioni editoriali e i due premi giornalistici assegnati a Sigfrido Ranucci, in memoria di Daphne Caruana Galizia, e alle giovani Emma Corrado e Morena Pinto, nel ricordo di Cristina Visintini, a Ronchi dei Legionari i riflettori restano ancora accesi sulle mostre.

Sono tre, infatti, le esposizioni inaugurate in occasione del Festival e della sua ‘anteprima’ che, dal 24 maggio all’1 giugno, ha portato con ‘Aspettando il Festival…’ occasioni di riflessione su molti temi di attualità in otto Comuni dell’Isontino e della Bassa Friulana.

Nel dettaglio, nella sede dell’associazione Leali delle Notizie (piazzetta Francesco Giuseppe I a Ronchi), è allestita Macelleria mafia dei reporter Franco Lannino e Michele Naccari. L’esposizione, in collaborazione con Teatro Miela Bonawentura di Trieste e Associazione Apertamente di Monfalcone, racconta la carneficina che si è consumata per le strade di Palermo e della provincia, soprattutto nel cosiddetto ‘triangolo della morte’, a partire dagli anni Ottanta. Gli scatti saranno visibili fino al 30 agosto (orari: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18).

All’Auditorium comunale Casa della cultura di Ronchi dei Legionari, invece, è allestita Appunti fotografici di Pietro Del Re. Le immagini raccontano dei conflitti, delle pestilenze e dei disastri ambientali che Del Re ha coperto come inviato negli ultimi quindici anni. L’esposizione sarà aperta fino al 30 agosto e si può visitare dalla vetrina esterna.

Infine, prosegue anche l’omaggio Finestre per Andy 2014-2024. Grazie alle foto posizionate nel centro di Ronchi dei Legionari, fra il municipio e l’auditorium, Leali delle Notizie ha voluto nuovamente accendere i riflettori sulla storia di Andrea ‘Andy’ Rocchelli, il fotoreporter ucciso dieci anni fa nella guerra del Donbass. All’inaugurazione, nel corso della prima giornata del Festival, erano presenti i suoi genitori, Rino Rocchelli ed Elisa Signori, assieme, tra gli altri, a Giuseppe Giulietti, coordinatore nazionale Articolo 21.

Il ricordo di ‘Andy’ Rocchelli ha caratterizzato anche l’ultima giornata della manifestazione, domenica 16 giugno, grazie al monologo di Marta Cuscunà con l’accompagnamento musicale di Alessio e Giuliano Velliscig, che ha preceduto l’intervento sul palco della famiglia Rocchelli, a testimoniare il costante impegno dell’associazione ronchese a favore della libertà di stampa e di espressione e dalla parte dei giornalisti che hanno perso la vita per raccontare l’attualità. Per loro, Leali delle Notizie continua la battaglia per ottenere verità e giustizia. Anche questa mostra sarà visitabile fino al 30 agosto.

Ricordiamo che il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va dimenticato, inoltre, il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, senza i quali questa manifestazione culturale sarebbe impossibile da realizzare. Con la X edizione si è, inoltre, insediato un comitato scientifico che aiuta l’associazione a portare avanti un Festival sempre più corposo e di qualità.

L’edizione 2024 del Festival del Giornalismo gode del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’attestazione di apprezzamento e di sostegno a un’iniziativa che il Salone riconosce come meritevole. Il Festival di Leali delle Notizie è stato anche selezionato tra i festival letterari all’interno del progetto “Luci sui festival”. Il patrocinio è stato concesso anche dalle Università degli Studi di Udine e di Trieste.

Nel 2024 si è rinnovata la collaborazione con le associazioni Thesis del Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Articolo 21, Treviso Giallo, Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, Forum italo-sloveno di Lubiana per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri. Importanti anche le collaborazioni con il Fake News Festival di Udine, il teatro Miela-Bonawentura di Trieste, l’associazione culturale Apertamente di Monfalcone, l’associazione Illustra di Monfalcone, il Festival dell’Acqua di Staranzano, 24 Onlus, Circolo del tango argentino di Trieste, Libera Presidio di Gorizia, Lettori in cantiere della biblioteca comunale di Monfalcone e l’Associazione editori del Friuli Venezia Giulia. Leali delle Notizie ha anche rinnovato la collaborazione con Google News, servizio online di aggregazione di notizie che gioca un ruolo sempre maggiore nella divulgazione dell’informazione.

