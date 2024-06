Grande successo per la decima edizione del Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie

Consegnato a Sigfrido Ranucci il premio in memoria di Daphne Caruana Galizia. Diecimila persone hanno seguito con interesse il ricco calendario di appuntamenti, masterclass e spettacoli.

Grande successo per la decima edizione del Festival del Giornalismo di Ronchi dei Legionari che, domenica 16 giugno, ha concluso il suo ricco programma di appuntamenti con l’ottava edizione del Premio Leali delle Notizie in memoria di Daphne Caruana Galizia.

Il riconoscimento, che gode dell’alto patrocinio del Parlamento Europeo, è stato consegnato a Sigfrido Ranucci che, da dicembre 2016, è autore e conduttore di Report su Rai 3, da Vittorio Di Trapani (presidente Fnsi). Un contrattempo ha bloccato a Malta Matthew Caruana Galizia, figlio della giornalista maltese e direttore della Fondazione a lei dedicata.

Il Comitato scientifico ha riconosciuto a Ranucci la grande capacità nel realizzare un giornalismo d’inchiesta, che comporta notevoli rischi e non poche difficoltà.

“Condivido questo riconoscimento con la redazione di Report, perché è grazie al lavoro di tutta la squadra che possiamo inseguire la nostra mission, che è quella propria del servizio pubblico”, ha commentato Ranucci, ringraziando il pubblico del Palatenda, che gli ha tributato un lunghissimo applauso.

“Siamo arrivati alla decima edizione del Festival, un evento possibile solo grazie a persone che s’impegnano, con grande tenacia”, ha detto il presidente Di Trapani. “E’ grazie a loro che la manifestazione è cresciuta negli anni, diventando una grande occasione di confronto. E’ importante continuare a credere nel giornalismo d’inchiesta, raccontando le persone e le loro storie. In questo momento è più che mai necessario resistere, difendendo i valori che hanno animato la nostra Repubblica e la nostra Costituzione”.

Complessivamente sono state oltre diecimila le presenze nell’arco delle sei giornate della manifestazione culturale organizzata da Leali delle Notizie per seguire oltre 140 incontri, comprese masterclass e presentazioni editoriali, cinque spettacoli, tre mostre e due premi giornalistici.

A portare la loro testimonianza 280 ospiti di caratura nazionale e internazionale. Nel corso del Festival sono stati, come da tradizione, moltissimi i temi affrontati, dai conflitti al lavoro degli inviati sul campo, dalle riflessioni sulla situazione geopolitica, alle migrazioni e ai cambiamenti climatici, passando per il futuro del Servizio sanitario nazionale, l’intelligenza artificiale, i diritti civili, le condizioni carcerarie, ma anche mafia e stragi.

Molto partecipati gli incontri dedicati al ‘caso Bibbiano’, all’eredità di Silvio Berlusconi, ai cento anni dalla nascita di Franco Basaglia, a De Gasperi e Berlinguer, alle elezioni americane e a verità e propaganda, senza dimenticare le iniziative dedicate al ricordo di Andrea ‘Andy’ Rocchelli, alla presenza dei genitori Rino Rocchelli ed Elisa Signori, a testimoniare il costante impegno dell’associazione ronchese a favore della libertà di stampa e di espressione e dalla parte dei giornalisti che hanno perso la vita per raccontare l’attualità. Per loro, Leali delle Notizie continua la battaglia per ottenere verità e giustizia.

La cerimonia è stata presentata dalla corrispondente di guerra e scrittrice Barbara Schiavulli, che ha partecipato a diversi incontri del Festival e, ogni pomeriggio, ha mandato in onda sulla sua Radio Bullets tutti gli aggiornamenti nel programma Live @ Festival.

“Questa è stata la più bella edizione finora realizzata”, è il commento di Luca Perrino, presidente di Leali delle Notizie. “La nostra associazione si è confermata un punto di riferimento per il mondo dell’informazione e per il nostro pubblico. Sono davvero orgoglioso che i nostri ospiti ci abbiano ringraziato per l’accoglienza e che si siano trovati bene con noi. Leali delle Notizie, nata nel 2015, è fondata sul volontariato: quindi, ringrazio il direttivo, tutti i collaboratori, gli studenti delle scuole e i volontari che hanno contribuito, con il loro impegno e la loro passione, al successo del Festival, permettendoci di festeggiare nel miglior modo possibile la sua decima edizione. Questa è per noi una tappa e non certo un traguardo e ora stiamo già lavorando per la prossima edizione di ‘Oltre il Festival’, che svilupperà dal 9 al 13 ottobre e per l’undicesima edizione di ‘Aspettando il Festival…’ e del Festival vero e proprio, che si svolgeranno, nel 2025, dal 23 maggio all’1 giugno e dal 10 al 15 giugno”.

“Grazie all’impegno di Leali delle Notizie, associazione che l’amministrazione comunale sostiene convintamente, Ronchi dei Legionari è diventata una città simbolo della libertà d’informazione”, sono le parole del Sindaco, Mauro Benvenuto. “Giornalisti e operatori dell’informazione ormai si sentono a casa qui da noi e continueremo a lavorare per questo. Come amministrazione crediamo molto nella cultura e nella collaborazione, l’intesa che c’è stata in queste giornate lo ha dimostrato. Voglio ancora ringraziare il direttivo dell’associazione, per la sua tenacia e il suo coraggio, ma non voglio dimenticare di ringraziare anche tutti i nostri dipendenti comunali che hanno permesso, attraverso il loro lavoro e la loro disponibilità, che il Festival del Giornalismo diventasse un evento cosi ben riuscito”.

In occasione del Festival gradita è stata la visita del vicepresidente della Giunta regionale e assessore alla cultura, Mario Anzil, che ha voluto sottolineare la pluralità di voci che si sono susseguite durante tutto l’evento.

L’edizione 2024 si è aperta con la terza edizione del premio Leali Young in memoria di Cristina Visintini, un’occasione per ricordare la giornalista, nonché vicepresidente di Leali delle Notizie, scomparsa prematuramente nell’agosto 2021. Il concorso, dedicato agli aspiranti giornalisti tra i 18 e i 35 anni, vuole incentivare e promuovere l’inserimento dei giovani nel mondo dell’informazione. Quest’anno il tema proposto è stato il rapporto tra giornalismo e intelligenza artificiale: Emma Corrado ha vinto nella categoria ‘podcast o prodotti web’, mentre Morena Pinto ha conquistato la sezione ‘articolo su carta stampata’; entrambe hanno ricevuto un premio da 500 euro e sono state ospiti del Festival a supporto dell’ufficio stampa.

Il Festival del Giornalismo continua a essere un importante momento di formazione: alcuni appuntamenti daranno diritto all’ottenimento di crediti formativi e deontologici da parte dell’Ordine dei Giornalisti. Sarà possibile registrarsi sul sito www.formazionegiornalisti.it o in loco.

Il Festival del Giornalismo ha ricevuto anche quest’anno il patrocinio del Ministero della Cultura. Non va dimenticato, inoltre, il grande sostegno da parte della Regione Friuli Venezia Giulia, dell’amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari, della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia, della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e della Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali di Trieste, senza i quali questa manifestazione culturale sarebbe impossibile da realizzare. Con la X edizione si è, inoltre, insediato un comitato scientifico che aiuta l’associazione a portare avanti un Festival sempre più corposo e di qualità.

L’edizione 2024 del Festival del Giornalismo gode del patrocinio del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un’attestazione di apprezzamento e di sostegno a un’iniziativa che il Salone riconosce come meritevole. Il Festival di Leali delle Notizie è stato anche selezionato tra i festival letterari all’interno del progetto “Luci sui festival”. Il patrocinio è stato concesso anche dalle Università degli Studi di Udine e di Trieste.

Nel 2024 si è rinnovata la collaborazione con le associazioni Thesis del Dedica Festival di Pordenone, Vicino/Lontano di Udine, Heraldo Ets del Festival del Giornalismo di Verona, Articolo 21, Treviso Giallo, Fondazione Luchetta, Ota, D’Angelo e Hrovatin di Trieste, Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, Associazione Italiana Giornalismo Costruttivo, Forum italo-sloveno di Lubiana per regalare al pubblico un Festival ancora più ricco di incontri. Importanti anche le collaborazioni con il Fake News Festival di Udine, il teatro Miela-Bonawentura di Trieste, l’associazione culturale Apertamente di Monfalcone, l’associazione Illustra di Monfalcone, il Festival dell’Acqua di Staranzano, 24 Onlus, Circolo del tango argentino di Trieste, Libera Presidio di Gorizia, Lettori in cantiere della biblioteca comunale di Monfalcone e l’Associazione editori del Friuli Venezia Giulia. Leali delle Notizie ha anche rinnovato la collaborazione con Google News, servizio online di aggregazione di notizie che gioca un ruolo sempre maggiore nella divulgazione dell’informazione.

*****

Per ulteriori informazioni

T +39 0481777625 – 3208143610

info@festivaldelgiornalismoronchi.it – info@lealidellenotizie.it

www.lealidellenotizie.it

*****