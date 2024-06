“Mafia e politica locale”, il 12 giugno a Montecitorio la presentazione del libro

by Redazione Libera Informazione

-

Il Festival del Giornalismo di Leali delle Notizie è pronto a tagliare il traguardo della sua decima edizione. Dall’11 al 16 giugno, Ronchi dei Legionari (GO) si trasformerà per una settimana nella capitale del giornalismo, grazie a un calendario ricchissimo di ospiti e appuntamenti che, come da tradizione, non seguirà un unico filo conduttore, ma […]