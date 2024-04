“Nel cuore del bosco”: con Casacomune alla scoperta del patrimonio e dei valori della foresta

La gestione del patrimonio forestale rappresenta una sfida di fondamentale centralità ed attualità nell’ambito delle questioni ambientali e della conversione ecologica.

Il corso intende promuovere una visione d’insieme che, realisticamente e senza obbligare a forme di protezione spinte ed estese che danneggerebbero l’economia tradizionale di molte aree montane, contribuisca a conciliare il rispetto dei valori naturalistici non mercificabili con approcci e modalità di utilizzazioni selvicolturali che, nei secoli, hanno garantito il mantenimento di apprezzabili livelli di biodiversità e al tempo stesso favorito l’economia, su scala locale, delle comunità residenti.

Consapevoli della complessità del tema, e dell’impossibilità di sviluppare i molteplici possibili contenuti, che potranno trovare spazio in auspicabili futuri approfondimenti, si è scelto di puntare sul consolidamento di principi e basi ecologiche la cui sottovalutazione rischia di innescare un via libera generalizzato a interventi che penalizzerebbero la qualità del patrimonio forestale.

“Nel cuore del bosco.1 – Foreste e veri valori”

24 – 25 – 26 Maggio 2024 a Paluzza (UD)

CeSFAM (Centro Servizi per le Foreste e le Attività delle Montagne)

Corso online e in presenza

Il corso

Relazioni, interventi, dibattiti, pranzi e tanti momenti conviviali per studiare e riflettere insieme.

Non mancheranno momenti esperienziali come la visita del bosco, un modo per imparare a osservare la biodiversità vegetale e animale e l’importanza di boschi ricchi ed equilibrati fondamentali per la nostra vita sul pianeta.

Nel corso dell’uscita gli esperti (forestali, botanici e patologi), illustreranno le tematiche affrontate nelle lezioni teoriche durante il corso.

I relatori

Sarà l’occasione per lavorare con Cesare Lasen, membro Comitato Scientifico Dolomiti UNESCO, Tommaso Anfodillo, docente presso il TESAF dell’Università di Padova, Luigi Casanova Mountain Wilderness, Paola Favero Enrica Pessione, Luigi Ciotti, presidente del Gruppo Abele, di Libera e di Casacomune, Laura Secco, docente presso il Dipartimento Territorio e Sistemi Agro Forestali (TESAF) dell’Università di Padova e tanti altri.

Crediti formativi professionali

La partecipazione al corso prevede il riconoscimento dei CFP ai sensi del Regolamento per la formazione professionale continua dei dottori agronomi e dottori forestali.

Puoi partecipare in presenza o seguire le dirette live

Approfitta della residenzialità presso il CESFAM che per gli iscritti ha riservato un prezzo speciale per il soggiorno.

Tutti i pasti saranno vegetariani: un modo questo per dimostrare che ognuno di noi può fare la propria parte per “cambiare rotta” .

Vuoi approfondire queste tematiche?

Posti limitati. Iscrizioni entro il 12 maggio 2024.

È possibile pagare la formazione con Carta del docente.

Il corso è stato costruito in collaborazione con Legambiente Friuli Venezia Giulia e con la partecipazione del CAI e del TAM (Tutela Ambiente Montano), Insilva e Mountain Wilderness!

