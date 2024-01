Monza 26/1: “Liberi di scegliere. Una rete per le donne che fuggono dalle mafie con i loro figli”.

Si terrà venerdì 26 gennaio alle ore 21.00 presso la Sala Maddalena, in via Santa Maddalena a Monza, un incontro pubblico su “Liberi di scegliere. Una rete per le donne che fuggono dalle mafie con i loro figli”.

Il progetto, nato con l’obiettivo di aiutare i giovani che vivono in contesti di criminalità organizzata di stampo mafioso ad affrancarsi da tali logiche che vincolano i membri più piccoli di famiglie mafiose ad un progetto di vita di tipo criminale, si è rivelato al contempo una grande opportunità anche per quegli adulti, in particolare donne e madri, che si ritrovano in una situazione familiare e relazionale mafiosa contro la loro volontà o, dopo aver pagato il loro debito con la società, ritengono che quello mafioso non può più essere il contesto dove continuare a vivere e far crescere i propri figli.

Ne parleremo con

Ombretta Ingrascì, Ricercatrice Cross – Osservatorio sulla criminalità organizzata

Don Giorgio De Checchi, responsabile nazionale Progetto Liberi di scegliere.

Modera Valerio D’Ippolito, referente Libera Monza e Brianza

L’iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti in Lombardia che ci accompagnerà alla XXIX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che si terrà a Roma il prossimo 21 marzo.

Vi aspettiamo numerosi!