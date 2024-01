“Processo Omnia Nostra”: appuntamento il 18 gennaio a Mattinata (FG)

Il presidio di Libera Foggia, in collaborazione con Avviso Pubblico e il Comune di Mattinata, ha organizzato l’incontro “Processo Onmia Nostra” per affrontare il tema dell’importanza di costituzione di parte civile di Enti locali e Associazioni nei processi per mafia. L’appuntamento è giovedì 18 gennaio alle 18.30 presso il Salone Parrocchiale a Mattinata, in Via Don Salvatore Prencipe, 4.

Durante l’incontro si parlerà del processo “Onmia Nostra” e degli interessi dei clan nel mercato ittico e agricolo nella zona dell’alto Gargano, ma soprattutto ci sarà la testimonianza del Comune di Mattinata che si è costituito parte civile nel processo.

Relatori:

Federica Bianchi, Coreferente regionale Libera Puglia

Luca Pernice, Giornalista Corriere del Mezzogiorno

Icilio Martire, Esperto giustizia riparativa cooperativa C.R.I.S.I

Michele Bisceglia, Coordinatore Provinciale Avviso Pubblico

Modera l’incontro Mario Piemontese, referente di Libera Mattinata