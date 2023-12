Milano 12 dicembre 2023, 54° anniversario della strage di Piazza Fontana

La città di Milano si mobilita per ricordare la strage di Piazza Fontana compiuta il 12 dicembre 1969 nel centro di Milano presso la Banca Nazionale dell’Agricoltura.

La Commemorazione ufficiale, concordata con il Comitato permanente antifascista, l’ANPI e l’Ufficio del Sindaco si terrà martedì 12 dicembre.

Come di consueto, la formazione del corteo sarà in Piazza della Scala alle ore 15.30 e la deposizione delle corone all’arrivo in Piazza Fontana dove parleranno il Sindaco Giuseppe Sala, il Segretario Provinciale dell’ANPI Roberto Cenati, il Segretario della Camera del Lavoro di Milano Luca Stanzione, la studentessa Martina Davalli che sta preparando una tesi su Piazza Fontana, Sergio Cofferati e Federico Sinicato.

12 dicembre 2023, alle ore 20:00, presso la Sala Puccini del Conservatorio di Milano – In collaborazione con Associazione Familiari delle Vittime della Strage di Piazza Fontana – all’interno della seconda edizione di “Milano è memoria – Il Conservatorio di Milano per la sua città” – si terrà il Concerto sinfonico in onore delle vittime di piazza Fontana.

Ingresso libero con registrazione all’indirizzo: permilano@consmilano.it

Di seguito il palinsesto completo degli eventi

8 novembre

Presentazione, a Palazzo Marino, del progetto “City Escape Piazza Fontana – Cronache di una strage” nato per raccontare ai più giovani cosa accadde il 12 dicembre 1969 nella sede della Banca Nazionale dell’Agricoltura: la strage di piazza Fontana. Si tratta della prima City Escape in Italia ideata per raccontare i luoghi di interesse storico che hanno segnato il nostro Paese, attraverso un’esperienza interattiva che unisce ricerca documentale e strumenti digitali, lettura e investigazione, senso critico e scoperta della verità. L’iniziativa, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Milano e si inserisce nell’ambito della piattaforma “Milano è memoria”, è frutto della collaborazione tra Garipalli_it e Factanza, due startup innovative che intendono offrire alle nuove generazioni gli strumenti utili a comprendere il mondo in cui vivono.

City Escape Piazza Fontana sarà fruibile in maniera totalmente gratuita fino al 12 dicembre previa registrazione sul sito garipalli.com

18 novembre

A Casa della Memoria, con Paolo Silva e Federico Sinicato, presentazione dei libri di Stefania Limiti (L’estate del Golpe-Editore Chiarelettere 2023) e di Francesco Lisanti (Un castello di morti per un colpo di Stato-Editore La Vita Felice 2023) in occasione del cinquantenario delle complesse e drammatiche vicende del 1973.

19 novembre

All’Arci Corvetto presentazione dei libri di Luca Levati, Luigi Lusenti, Guido Salvini, Fabio Sottocornola e Matteo Dendena, su “La memoria necessaria”.

24 novembre, alle ore 18.00

Alla Casa della Memoria Federico Sinicato con a Roberto Cenati, Claudia e Silvia Pinelli e con la presenza di Luca Gibillini a nome del Sindaco di Milano, presentazione del libro di poesie curato dal Prof. Angelo Gaccione “Piazza Fontana la strage e Pinelli – la poesia non dimentica”.

30 novembre, alle ore 21.00

Nell’Auditorium di Radio Popolare presentazione del progetto musicale “17 fili rossi più 1” di Renato Franchi che raccoglie in un CD canzoni di artisti importanti dedicate a quegli eventi.

11, 13 e 14 dicembre

In Casa della Memoria, si terranno gli incontri con le classi dell’ultimo biennio delle scuole superiori. Giovedì 14 è prevista la presenza anche della Vicesindaco Anna Scavuzzo.

12 dicembre

Corteo con partenza da Piazza della Scala alle ore 15.30 e deposizione delle corone all’arrivo in Piazza Fontana. Alle 20 Concerto sinfonico in onore delle vittime di piazza Fontana presso il Conservatorio di Milano.

*****