La Rai per la Giornata della Legalità

Il palinsesto completo dedicato, nel 32esimo anniversario della strage di Capaci.

Con un palinsesto dedicato che attraversa tutte le reti, le testate e le piattaforme web, la Rai celebra la Giornata della Legalità, in ricordo delle vittime delle mafie, nel 32° anniversario dell’attentato di Capaci in cui, il 23 maggio 1992, persero la vita Giovanni Falcone con la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. La stessa sorte toccò, 57 giorni dopo, il 19 luglio, a Paolo Borsellino, ucciso a Palermo con cinque agenti di scorta.

L’impegno del Servizio pubblico è sostenuto da uno spot istituzionale trasmesso su tutti i canali da sabato 18 a giovedì 23 maggio, giorno in cui nel capoluogo siciliano si svolgeranno cerimonie ufficiali e manifestazioni che saranno seguite in diretta televisiva.

Su Rai 1 è “Unomattina” alle 8.35 ad aprire le prime finestre sulla Giornata. Alle 9.50 il testimone passa a “Storie Italiane”. Alle 10.30, la diretta a cura del Tg 1 da Palazzo Jung a Palermo, seguirà l’inaugurazione del “Museo del Presente e della memoria della lotta alle mafie”. Alle 17.05, anche “La Vita in diretta” si collegherà con Palermo per le manifestazioni pomeridiane. In prima serata, alle 21.30, sarà proposto il film in prima visione “Mascaria”, diretto da Isabella Leoni, ispirato alla storia vera di un uomo che ha avuto il coraggio di denunciare il pizzo.

Nel corso della giornata spazio alla ricorrenza anche su Rai 3, ad “Agorà” alle 08.00, e a “Il cavallo e la torre” alle 20.40. Alle 23.15 il documentario di Diana Ligorio “I ragazzi delle scorte – Io devo continuare”, racconta la storia di Emanuela Loi, agente di scorta di Borsellino, prima donna poliziotto a morire in una strage di mafia.

Il ricordo su Rai 3 prosegue venerdì 24 maggio alle 21.20 con lo speciale “Presa diretta – Nel nome del padre” introdotto da Riccardo Iacona e, a seguire, alle 21.50 con il documentario “Io lo so chi siete”, di Alessandro Colizzi, che ripercorre le battaglie di Vincenzo Agostino, padre di Nino, il poliziotto ucciso con la moglie nel 1989 a Villagrazia di Carini.

Saremo a #Palermo per una serata in onore di #VincenzoAgostino che ha combattuto per ottenere la verità sulla morte del figlio Nino, agente di polizia assassinato assieme alla moglie Ida. È stata solo la #mafia? 📌 #PresaDiretta “Nel nome del padre” venerdì 24 maggio 21.20 #Rai3 pic.twitter.com/ozASSssfv9 — Presa Diretta (@Presa_Diretta) May 17, 2024

Tutte le testate Rai, oltre al racconto delle cerimonie ufficiali, proporranno ampi spazi informativi alla ricorrenza nelle varie edizioni dei Tg, dei Gr e su RaiNews.it.

In particolare, la Tgr Sicilia sarà presente, con dirette e collegamenti, sul luogo della strage dall’alba sino al pomeriggio; a Palazzo Jung dove si svolge l’iniziativa principale; a Piazza Magione per la manifestazione degli studenti; a piazza della Memoria per la manifestazione delle scuole della rete antimafia; alla caserma Lungaro per l’omaggio alla lapide delle scorte; davanti all’albero Falcone per il tradizionale minuto di silenzio; al corteo delle associazioni antimafia.

Tgr Abruzzo racconterà la consegna, a Pescara, dei premi dedicati a Paolo Borsellino; Tgr Molise realizzerà servizi e interviste sulla lotta alla mafia; Tgr Puglia ricorderà le vittime pugliesi.

RaiNews24 proporrà uno Speciale a partire dalle 11.30, condotto da Maria Grazia Abbate, che includerà dirette con gli inviati a Palermo.

Rai Cultura dedica alla ricorrenza tutto il palinsesto di giovedì 23 maggio su Rai Storia, nel quale spicca – alle 21.10 – “Italia. Viaggio nella bellezza” che racconta la nascita a Palermo del “Museo del Presente”, creato da Fondazione Falcone, Comune e Città Metropolitana di Palermo, che raccoglie alcuni oggetti strettamente legati alla vita quotidiana di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. In mattinata, spazio al ricordo in “Il giorno e la Storia”, alle 8.30, con repliche successive, mentre alle 9.00 “Passato e Presente” ripercorre la nascita di Cosa Nostra. Alle 9.45 “Chiedi chi era Giovanni Falcone” traccia un ritratto inedito del giudice e alle 11.15, con “Telemaco”, obiettivo sulla ribellione di Palermo alla mafia, dopo gli attentati del 1992, ricordati anche nello Speciale in onda alle 11.30. Dalle 12.00, poi Rai Storia propone il ricordo e l’omaggio alle tante vittime della Mafia: il procuratore Pietro Scaglione; i cronisti del quotidiano antimafia L’Ora Cosimo Cristina, Mauro De Mauro e Giovanni Spampinato; il commissario Boris Giuliano; il magistrato Cesare Terranova; il presidente della Regione Sicilia Piersanti Mattarella; il giudice Rocco Chinnici; l’imprenditore Libero Grassi; Don Pino Puglisi; Paolo Borsellino; il giornalista Pippo Fava. La programmazione di Rai Storia si chiude, alle 22.15 con il ricordo di Francesca Morvillo, magistrata e moglie del giudice Giovanni Falcone, anche lei uccisa a Capaci.

Su Rai5, invece, alle 21.15, “Insieme per non dimenticare”: dal Teatro Massimo di Palermo, il Concerto della Banda Musicale della Polizia di Stato in onore delle scorte di Falcone e Borsellino.

Sul sito di Rai Cultura, infine, il ricordo è affidato a un Web doc e alle puntate dedicate di programmi come “Diario Civile”, “Il tempo e la storia”, “L’Italia della Repubblica” e “Lezioni di mafia”, con testimonianze di magistrati, boss, familiari delle vittime, e commenti di storici.

Ampia l’offerta di RaiPlay che propone in esclusiva la nuova serie di Rai Kids “Clan – Scegli il tuo destino”, la storia di un ragazzo di Scampia che, attraverso l’amicizia, il judo e la guida del maestro Maddaloni, trova la forza di ribellarsi a un destino già segnato. Tra le altre proposte i film “Era d’estate” di Fiorella Infascelli; “U muschittieri” di Vito Palumbo; “La mafia uccide solo d’estate”, di Pierfrancesco Diliberto; “Il traditore” di Marco Bellocchio; le fiction “Giovanni Falcone. L’uomo che sfidò Cosa Nostra” di Andrea e Antonio Frazzi, e “L’attentatuni” di Claudio Bonivento; i documentari “I ragazzi delle scote”; “Chiedi chi era Giovanni Falcone” di Gino Clemente; “Giovanni Falcone, il peso delle parole”, “Giovanni Falcone – C’era una volta a Palermo” di Graziano Conversano; “Nella terra degli infedeli” di Salvatore Cusimano; “Frammenti di un discorso morale – Falcone e Borsellino, la Tv, le parole” di Andrea Salerno; l’antologia di Teche “Le parole di Falcone”; lo spettacoli teatrale “Falcone – Il tempo sospeso del volo”. Sarà inoltre disponibile la collezione Eroi della Legalità con contributi dedicati a Falcone, Borsellino e ad altre personalità contro le mafie.

La piattaforma RaiPlay Sound proporrà dal proprio catalogo podcast originali e serie audio, come “23 maggio: la strage di Capaci”; “Dentro il cratere”; “La strage di Capaci”. Dagli archivi Rai si renderanno disponibili le versioni radiofoniche di “Le parole di Falcone”; “Falcone contro Riina: la guerra di Cosa Nostra”, “Francesca Morvillo donna di legge”, “Va tutto bene. Trent’anni senza Falcone e Borsellino”, “Ferite”.

Grande impegno per la Giornata della Legalità anche per Radio Rai e Gr: su Radio 1 sono previsti collegamenti e approfondimenti a “Radio Anch’io”, alle 7.30; “Wannabe. Il futuro che vorrei” alle 15.30; “Italia sotto inchiesta”, alle 18.05; “Tra poco in edicola” alle 23.30. Il Gr1 proporrà le interviste al Procuratore di Palermo De Lucia; al Vigile del Fuoco che tra i primi arrivò a Capaci, al medico del pronto soccorso nel quale venne portato Falcone. Radio 2 dedica alla ricorrenza “Caterpillar AM”, alle 6, e “Caterpillar” alle 18.00, mentre su Radio 3 il tema della giornata sarà seguito da “Tutta la città ne parla”, in onda alle 10.