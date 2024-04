Catania 13 aprile: “La passione del comprendere. Arte, politica e teatro di Giuseppe Fava”

“La passione del comprendere. Arte, politica e teatro di Giuseppe Fava” è un importante volume di approfondimento, curato con grande passione da Pierlorenzo Randazzo, titolare di un Dottorato di ricerca in Musica e Spettacolo dell’Università La Sapienza di Roma, su input della mentore Anna Sica.

Sei saggi di rilievo per comprendere l’ostracismo che subì Fava da parte della letteratura siciliana accreditata, sino alla definizione di essere solo un «rumoroso e fastidioso estraneo!». Ostracismo che, perdurando anche dopo l’assassinio, divenne quasi una seconda esecuzione postuma.

Per comprendere l’intenso rapporto che legò Fava drammaturgo al teatro Stabile di Catania, del quale fu l’autore ufficiale negli anni della direzione di Mario Giusti, con personaggi ideati e perfettamente ritagliati sulle caratteristiche recitative e anche fisiche degli attori dello Stabile catanese. Per comprendere Turi Ferro, indimenticato interprete di Fava, uno degli ultimi attori ad adottare il sistema declamatorio proprio della drammatica metodo italiano.

Per comprendere l’amletismo e l’acre colore delle parole dei testi faviani.

Per comprendere la «scena rivoluzionaria» di Fava che, liberato dai vincoli della cronaca, porta sulla scena il fulcro della sua analisi sociologica etica, politica e sociale affinché il lettore/spettatore divenga consapevole della condizione sociale, politica e morale in cui vive, e riceva gli strumenti per una rivoluzione delle coscienze.

Speranza che in Fava non venne mai meno!

“La passione del comprendere. Arte, politica e teatro di Giuseppe Fava” sarà presentato a Catania sabato 13 aprile alle ore 18:00 presso la Libreria Prampolini (Via Vittorio Emanuele 333).

Fondazione Giuseppe Fava