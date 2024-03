Lezioni Antimafia, via all’ottavo ciclo con il ricordo di Francesco Saverio Borrelli

A scuola di antimafia, ottavo ciclo di Lezioni Antimafia organizzato dalla Scuola di Formazione Antonino Caponnetto in collaborazione con Radio Popolare

GIUSTIZIA E COSTITUZIONE, UOMINI E BATTAGLIE DI IERI E DI OGGI

Storia e ricordo di un grande procuratore: Francesco Saverio Borrelli

Intevengono

Federica Borrelli e Armando Spataro, già magistrato

Di Saverio Borrelli vogliamo ricordare il suo impegno nell’operare per una legge davvero uguale per tutti, la forza con cui ha difeso l’indipendenza della magistratura, il senso di responsabilità di fronte all’offensiva illegale e di poteri selvaggi, la statura morale dell’uomo e del magistrato: sarà sicuramente un’occasione utile per discutere di valori e forti orizzonti ideali.

Mercoledì 6 marzo ore 18.30

Casa della Memoria – Via Confalonieri 14 – Milano

Ottavo ciclo di Lezioni Antimafia 2024 in collaborazione con Radio Popolare

La Scuola di Formazione Antonino Caponnetto, in collaborazione con Radio Popolare, organizza per il 2024 l’8° Ciclo di Lezioni Antimafia. Attraversiamo un momento difficile in cui sono messi in pericolo i principi fondamentali della convivenza civile, così come li abbiamo conosciuti nel dopoguerra nei processi sociali e nelle “carte” del Diritto Internazionale.

Disuguaglianze crescenti, guerre, finanza criminale e criminalità organizzata nazionale e internazionale, cambiamenti climatici, muri e centri di rimpatrio istituiti nel tentativo di chiudere le porte ai diseredati, sono sotto i nostri occhi. Il mondo ha bisogno di affrontare con lungimiranza le attuali complessità, guardando alle sfide globali con consapevolezza e strumenti adeguati.

Il ciclo di lezioni di quest’anno nasce dalla riflessione sulla proposta “Per una Costituzione della terra” del professor Luigi Ferrajoli, attorno ai temi della giustizia e della democrazia e, a conclusione del ciclo, la discussione dei temi trattati nel libro “La legalità è un sentimento” del Prof. Nando dalla Chiesa, per l’importanza che la sfida educativa assume in questa epoca piena di contraddizioni.

L’obiettivo è quello di costruire percorsi concreti di formazione e di azione civile; lo facciamo richiamando le battaglie e la vita di uomini che sono stati, e sono ancora, un punto di riferimento di giustizia e di ricerca della verità. Il ciclo inizia con il racconto della figura e dell’operato di Francesco Saverio Borrelli, Procuratore della Repubblica a Milano ai tempi di “Mani pulite” e del Prof. Carlo Smuraglia, avvocato, già senatore e Presidente dell’Anpi.

Nel prosieguo terranno due lezioni due giovani ricercatori di CROSS-Osservatorio sulla Criminalità Organizzata-Università degli Studi di Milano, entrambi esempio, tra tanti altri, di impegno scientifico e culturale. La prima ricerca che verrà presentata riguarda il racconto di un processo che non si doveva fare, il processo a Giulio Andreotti, memoria dell’impunità che ha accompagnato la nostra storia. La seconda ricerca affronterà l’intreccio tra distruzione ambientale e criminalità organizzata.

Raccontare storie di ieri e di oggi, per creare occasioni di riflessione, è un modo di rinnovare la battaglia per l’attuazione dei principi della Costituzione riproposti dal tenace impegno che caratterizzò la vita di Antonino Caponnetto.

Programma

Mercoledì 6 marzo, ore 18,30 Casa della Memoria: “Storia e ricordo di un grande procuratore Francesco Saverio Borrelli”. Intervengono Federica Borrelli e Armando Spataro.

Mercoledì 13 marzo, ore 18.30 Casa della Memoria: “Vita e battaglie di Carlo Smuraglia, maestro di giustizia e di diritto” – Saluto di Roberto Cenati, Presidente Anpi Provinciale. Intervengono Enrica (Chicca) Smuraglia e la prof.ssa Olivia Bonardi.

Mercoledì 20 marzo, ore 18.30 Casa della Memoria: “Caselli e Andreotti. La vera storia del processo che non si doveva fare” Intervengono Gianni Barbacetto e Paolo Intoccia, autore del libro “L’imputato imperfetto. Storia del processo Andreotti”. Con un contributo video del giudice Giancarlo Caselli.

Martedì 26 marzo, ore 18.30 Sala del Grechetto, Biblioteca Sormani: Presentazione del libro “Per una Costituzione della Terra. L’umanità al bivio” (Feltrinelli Editore). Interviene l’autore Luigi Ferrajoli.

Mercoledì 27 marzo, ore 18.30 Casa della Memoria: “Equilibrio dei poteri e Premierato” Relatore: Luigi Ferrajoli.

Mercoledì 3 aprile, ore 18.30 Casa della Memoria: “Emergenza ambientale e criminalità organizzata”. Relatore: Thomas Aureliani, Ricercatore CROSS-UNIMI.

Venerdì 5 aprile, ore 18.30 Sala del Grechetto, Biblioteca Sormani: Presentazione del libro “La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di Educazione Civica” (Bompiani Editore) – Interviene l’autore Nando dalla Chiesa.

Gli incontri si terranno nella Casa della Memoria via Confalonieri 14 e Sala del Grechetto presso la Biblioteca Sormani. Si potranno seguire in streaming sui canali YouTube della Scuola A. Caponnetto e Radio Popolare.