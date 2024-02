«Cessate il fuoco!», fiaccolata per la pace a Torino venerdì 23 febbraio

Numerose le associazioni aderenti alla manifestazione in programma a Torino nel secondo anniversario dello scoppio della guerra in Ucraina.

Nell’ambito delle iniziative nazionali previste per il secondo anniversario della guerra Russia-Ucraina, venerdì 23 febbraio 2024 è in programma una marcia della pace in risposta all’appello di una vasta coalizione composta dalla rete Europe for peace e Assisi pace giusta. Appuntamento alle 20 in piazza Arbarello a Torino.

Numerose le associazioni aderenti:

AGITE, ACLI, Acmos, ANPI, ARCI, Torino, Casa Umanista, Torino, Centro Sereno Regis, CGIL Torino, comunità S. Andrea, Torino, coord, Chiese Battiste, Torino, Giovani Democratici, Torino, gruppo Abele onlus, la scuola per la pace, Libera Piemonte, MIR-Mov.nonviolento, PD Torino, Sermig, Un ponte per, Cascina Archi.

Il giorno seguente, sabato 24 febbraio, ore 15-19, a Villa Lascaris di Pianezza (via Lascaris 4) si tiene un pomeriggio di brevi conferenze tematiche su quattro aspetti centrali della guerra: la sua origine e le sue prospettive; la tipologia del conflitto (guerra nuova o tradizionale?); il dramma dei cristiani in guerra gli uni contro gli altri; le ricadute della guerra sull’economia del mondo.