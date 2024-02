100 città per la pace. Giovedì 22 febbraio in Campidoglio l’incontro nazionale

A due anni dall’invasione dell’Ucraina, mentre infuria la guerra a Gaza

Facciamo pace

Giovedì 22 febbraio in Campidoglio s’incontrano le Città per la Pace

Si svolgerà giovedì 22 febbraio in Campidoglio l’incontro nazionale delle Città per la Pace. A due anni dall’invasione russa dell’Ucraina, mentre la guerra continua a fare strage di innocenti a Gaza e in tante altre parti del mondo, facendo memoria della strada tracciata da Giorgio La Pira, cento sindaci e amministratori locali s’incontreranno a Roma per riflettere sul contributo che le città possono dare alla costruzione della pace “dal quartiere all’Onu”.

“Ogni giorno -si legge nella convocazione dell’incontro- siamo chiamati ad affrontare emergenze sociali, economiche, ambientali e politiche. E tra queste ci sono le conseguenze di tante terribili guerre, violenze e disuguaglianze che crescono senza freni nel mondo. Come gli artigiani che plasmano la materia cercando di dare una forma alla creazione, anche noi oggi siamo chiamati a pensare e ad agire con gesti concreti, per ri-costruire una coscienza, una cultura e una politica di pace che si esprima attraverso la cura della comunità, dell’umanità e del pianeta.”

L’incontro, promosso dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani in collaborazione con Roma Capitale, si svolgerà nella Sala della Protomoteca in piazza del Campidoglio a partire dalle 9.30, in vista della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricorso delle vittime innocenti delle mafie che si svolgerà il 21 marzo a Roma.

Tra i numerosi programmi in discussione ci sono “Facciamo come La Pira” (L’impegno delle città per la pace in Ucraina, in Medio Oriente e nel resto del mondo); “Trasformiamo il futuro” (L’impegno delle città per l’educazione civica e l’educazione alla pace delle giovani generazioni); “Con la cura” (L’impegno delle città per la cura delle persone e del pianeta; “Sui passi di Francesco” (L’impegno delle città per la celebrazione degli 800 anni di San Francesco, Patrono d’Italia).

Nel corso dell’incontro, che si aprirà con le voci degli studenti e delle studentesse del Liceo artistico Ripetta di Roma, interverranno tra gli altri Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, Assessora all’Ambiente, Agricoltura e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Silvana Amati, Presidente onoraria del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Andrea Ferrari, Presidente del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Flavio Lotti, Direttore del Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani, Dario Nardella, Sindaco di Firenze, Matteo Ricci, Presidente della Lega delle Autonomie Locali ALI, Stefania Proietti, Sindaca di Assisi, Pierpaolo Baretta, Assessore al Bilancio del Comune di Napoli, p. Enzo Fortunato, Direttore della Comunicazione della Basilica di San Pietro, Don Luigi Ciotti, Presidente di Libera, Antonio Soffientini, Missionario, Arena di Pace 2024 e Marco Mascia, Coordinatore della Rete italiana delle Università per la pace…e molti altri sindaci, assessori, consiglieri e funzionari impegnati per la pace (in allegato il programma con l’elenco dei partecipanti).

Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani

Via della Viola, 1 – 06122 Perugia

Tel. 3351401733 – stampa@perlapace.it

www.cittaperlapace.it – www.perlapace.it