“Apri la finestra sulla tua città e raccontaci dove vedi la mafia, l’illegalità e le ingiustizie”

Nell’ambito del quarantennale dell’assassinio mafioso di Giuseppe Fava, la Fondazione Giuseppe Fava, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, bandisce per l’anno scolastico 2023/2024 il

Concorso Giornalistico Giuseppe Fava

rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado della Regione Siciliana, e intende così ricordare il giornalista che ha sacrificato la propria vita per la piena attuazione della libertà di espressione sancita dall’articolo 21 della Costituzione Italiana.

Nella Sicilia degli anni ‘80, Fava creò il mensile “I Siciliani” che formò un gruppo di cronisti ventenni ai quali egli diede una concreta opportunità di formazione professionale e civile.

Per loro Pippo Fava fu un maestro e diede loro un esempio che continua a essere un modello anche per i ragazzi che oggi vogliono praticare la professione del giornalista in piena libertà, favorendo lo sviluppo di una cultura della legalità, del rispetto dei diritti umani, della lotta alle mafie, principi su cui si fonda una società civile e la formazione di cittadini consapevoli e attivi.

In quest’ottica, il concorso intende sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza e all’approfondimento dei temi legati alla legalità e al contrasto delle mafie, proprio partendo dalla descrizione della realtà territoriale. Raccontare situazioni di illegalità, di corruzione e di ingiustizia nella propria città diventa un mezzo per favorire la collaborazione tra gli studenti e per diffondere la consapevolezza delle realtà esistenti sul proprio territorio nel quale vivono e studiano.

Scadenza 10 aprile 2024

Bando e allegati al seguente link.

Fondazione Giuseppe Fava