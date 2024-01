Premio ‘Buone notizie’ 2024, il 27 gennaio a Caserta la cerimonia di consegna

I vincitori di questa edizione sono Giovanni Grasso, Giuseppina Paterniti e Paolo Marchi.

È tutto pronto per quindicesima edizione del premio “Buone Notizie”, l’unico in Italia a celebrare non solo l’informazione corretta e completa, ma anche quella pronta a fare un passo in più raccontando la normalità positiva della società.

I vincitori del premio “Buone Notizie” 2024 sono: Giovanni Grasso, consigliere per la stampa e la comunicazione del presidente della Repubblica e direttore dell’ufficio stampa del Quirinale; Giuseppina Paterniti, già direttore editoriale della Rai; Paolo Marchi, di Striscia la Notizia.

La consegna del premio, una scultura in bronzo dell’artista Battista Marello, avverrà il 27 gennaio 2024 alle 16 nella Biblioteca del Seminario di Caserta (in piazza Duomo a Caserta).

«L’obiettivo del premio è quello di promuovere e diffondere il valore dell’informazione corretta ed equilibrata. Il Buone Notizie – spiega Luigi Ferraiuolo, segretario generale del premio – è nato dall’empito di voler promuovere i comunicatori e i giornalisti che fanno buona informazione raccontando anche i lati positivi della quotidianità: perché un buon esempio vale più di mille pur impegnati discorsi».

Il premio è organizzato dall’omonima associazione insieme con l’Ucsi Caserta e con il Corriere Buone Notizie del Corriere della Sera per la “Buona Notizia dell’Anno”. Gode inoltre del patrocinio dell’Ordine dei giornalisti nazionale e della Campania; della Fisc, Federazione italiana settimanali cattolici italiani; della Fnsi e del Sindacato dei giornalisti campani; dell’Ucsi, Unione stampa cattolica italiana.

