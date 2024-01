La Società scientifica Italiana degli Studi di Mafie e Antimafia (SISMA) è una società che raccoglie studiosi di diverse discipline impeganti nella ricerca e nell’insegnamento di questi temi.

Promuove l’insegnamento, la ricerca scientifica e la terza missione con riferimento ai fenomeni mafiosi e alle azioni antimafia, primariamente nel mondo accademico, ma si prefigge anche di sostenere la crescita di competenze scientifiche e di qualificate attività formative in scuole, amministrazioni pubbliche, ordini professionali e associazioni. In tal senso essa costruisce forme di interazione e scambio per la prevenzione e il contrasto del fenomeno mafioso, in Italia e all’estero.

La Sisma promuove il ruolo di questi studi nel mondo accademico e in ogni opportuna sede istituzionale e politica, al fine di garantire al Paese il patrimonio di conoscenze e sensibilità di cui esso necessita per fronteggiare adeguatamente il pericolo mafioso.

Incoraggia, inoltre, l’interdisciplinarità degli approcci allo studio e alla ricerca sul fenomeno mafioso. Anche a tal fine indice periodiche occasioni di confronto tra i suoi associati e con gli interlocutori esterni più accreditati. Riserva particolare attenzione alle giovani generazioni di studiosi e, nel pieno esercizio della terza missione dell’università, attraverso cui realizzare un’interazione diretta con la società, si offre come punto di riferimento per le aree del Paese maggiormente sottoposte all’intimidazione e al condizionamento mafioso.

SISMA, primo convegno nazionale

Milano, 19 e 20 gennaio 2024

“L’impegno dell’Accademia italiana in tema di mafie e antimafia: l’insegnamento, la ricerca, la terza missione.”

Quale ruolo per la Sisma?

Aula 211, Università degli Studi Statale di Milano

Via Festa del Perdono, 7, 20122 Milano

