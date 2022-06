Il rapporto Ossigeno 2021-2022 sui giornalisti minacciati in Italia

Il monitoraggio diretto – Il supporto ai cronisti minacciati – Dati, statistiche, analisi, proposte – L’immobilismo della politica – Il progetto MAP con Unesco

Molte minacce, nessuna contromisura

Libertà di stampa e stato di diritto – Il lungo elenco dei problemi irrisolti

Siamo primi in Europa per numero di giornalisti minacciati. Non adottiamo contromisure, non facciamo passi avanti, ma qualcuno indietro – L’inerzia della politica e del parlamento – Lo sprone della Corte Costituzionale – Il silenzio dei media –Le cifre di Ossigeno e le rassicuranti statistiche ufficiali

Informazione e stato di diritto. Come l’Italia ha sprecato gli ultimi anni

L’analisi di Ossigeno consegnata alla Commissione Europea durante la consultazione del 2021 per preparare il primo “Rapporto sullo stato di diritto”

Alcune domande che attendono risposta

Ossigeno non trova spiegazioni chiare e convincenti su alcuni fatti e invita a fornire elementi

***

I dati del 2021 in Italia

384 giornalisti minacciati, dice il monitoraggio di Ossigeno

Il 27% sono donne – In alcune regioni la pressione intimidatoria è molto più alta – La maggior parte di intimidazioni consiste in cause e querele temerarie

248 giornalisti vittime di “probabili” minacce forse hanno bisogno di aiuto

Ma Ossigeno non ha i fondi necessari. Perciò segnala pubblicamente questi episodi invitando organizzazioni e istituzioni a farsene carico e a rendere pubblico il risultato

Le giornaliste minacciate: 105 nel 2021, il 27% del totale

Chi sono, che cosa dicono le loro storie – Spesso in questi attacchi c’è una componente sessista. Gli esempi sono tantissimi – Le querele temerarie sono il 55%

Le regioni con più giornalisti minacciati. Lazio maglia nera dal 2017

Anche nel 2021. Le querele intimidatorie sono le intimidazioni più usate e qui sono più della media nazionale – I dati – Gli episodi più rilevanti

Assistenza Legale fornita da Ossigeno. I casi del 2021 e del 2022

VIDEO. Basta Impunità! La tavola rotonda UNESCO/OSSIGENO del 3 nov 2021 a Siracusa

***

Com’è iniziato il 2022 in Italia

Un piccolo caso illumina il “campo minato” in cui lavorano i giornalisti in Italia

L’archiviazione della querela del sindaco di La Spezia al cronista Frosina – Il calvario delle querela infondate – Le statistiche depurate da queste vicende che rappresentano almeno metà delle intimidazioni italiane

OSSIGENO MAP – Monitoraggio Assistenza Protezione è il nuovo progetto realizzato in partnership con Global Media Defence Fund dell’ UNESCO. Ecco alcuni risultati ottenuti fra Gennaio e Aprile 2022

Le azioni di supporto da pari a pari ai cronisti in difficoltà. Cosa sono

Consigli, pareri, consulenze gratuite “da pari a pari”, per orientarsi, forniti da esperti e giornalisti che conoscono i problemi, che hanno vissuto esperienze analoghe

Le azioni di supporto a favore di 461 giornalisti

Nello stesso periodo sono state pubblicati 104 articoli e 203 post sui social che hanno raggiunto 120 mila utenti

170 giornalisti minacciati in Italia fra gennaio e aprile

E’ la punta dell’iceberg – Il 70% ha subito violenze. Il 30%, querele temerarie – Il 60% delle minacce proviene da singoli e associazioni private, il 20% dalla criminalità

Le probabili minacce a 52 giornalisti italiani segnalate da Ossigeno fra Gennaio e Aprile 2022

Ossigeno le segnala invitando a verificare le circostanze e accertare se i minacciati hanno bisogno di assistenza

***

Alcune proposte di Ossigeno

Leggi la newsletter di Ossigeno

Ossigeno per l’Informazione