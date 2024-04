Maxi operazione antidroga a Bologna. Arresti anche in Germania ed Albania

A conclusione di un’indagine antidroga condotta dal Servizio centrale operativo e dalla Squadra mobile di Bologna, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna, sono stati individuati i componenti di un’organizzazione criminale albanese specializzata nell’importazione di cocaina dalla Germania e dello spaccio in Italia.

L’operazione è stata condotta in collaborazione con la polizia albanese e tedesca e ha portato all’esecuzione di 11 misure cautelari e 2 fermi emessi dalle procure di Milano e Cuneo.

L’organizzazione criminale, con base in provincia di Modena, ma ramificata anche in Piemonte, Lombardia e Toscana, distribuiva in modo capillare lo stupefacente in particolare, ma non esclusivamente, nelle province di Modena e Bologna, principalmente cocaina a favore di una consolidata rete di acquirenti di varia nazionalità.

Principali importatori di droga dell’organizzazione erano due fratelli di nazionalità albanese residenti a Massa che riuscivano a fare arrivare in Italia grossi quantitativi. L’organizzazione era inoltre in grado di rifornirsi anche di notevoli quantitativi di marjuana.

I due fermi sono stati effettuati nei confronti di un elemento di spicco dell’organizzazione e della sua compagna, entrambi residenti a Milano. Dalle indagini, è emerso che la coppia aveva interessi in Sud America ed in particolare in Ecuador.

Al termine delle indagini risultano indagate anche altre 22 persone, di queste ne sono state arrestate 5 persone in flagranza di reato. Gli arresti sono stati eseguiti anche in Albania e in Germania, in particolare tre dei destinatari di misura restrittiva sono stati arrestati in Albania con il coordinamento della Direzione centrale Polizia Criminale e della Polizia albanese; un altro indagato è stato arrestato in Germania con la collaborazione della Direzione centrale servizi Antidroga e della Polizia tedesca.

Durante le indagini sono stati monitorati numerosi viaggi dei corrieri albanesi dalla Germania sino in Italia e all’arresto di due di loro: uno con 22,5 chili di cocaina e un altro con 8 chili, nella provincia di Cuneo. Complessivamente sono stati sequestrati anche 11 chili di marjuana.

Alle indagini ha partecipato il Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia e l’Ufficio dell’esperto per la sicurezza a Tirana della Direzione centrale della Polizia Criminale, in collaborazione con il dipartimento della Polizia Criminale (Direzione Investigativa CO e Fast Albania) e l’Ufficio centrale nazionale Interpol di Tirana.

Fonte: Polizia di Stato, Ufficio Stampa

