Roma, nel liceo di Ilaria Alpi un murale per non dimenticare

A 30 anni dall’omicidio di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuto il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, un murale per continuare a chiedere verità e giustizia per i due giornalisti uccisi, un impegno collettivo che coinvolge e passa il testimone della battaglia per i diritti anche alle nuove generazioni.

L’appuntamento organizzato dall’Associazione Articolo21 è per il 20 marzo 2024, dalle ore 10.30, presso il Liceo Classico e Linguistico “Tito Lucrezio Caro”, via Venezuela 30 – Roma, la scuola frequentata in gioventù dalla giornalista.

Alla presenza di autorità, organi di stampa e associazioni verrà svelato al pubblico il murale intitolato ad Ilaria e Miran, realizzato nell’ Aula Magna “Ilaria Alpi” dell’istituto dall’artista Alessandra Chicarella. L’opera si ispira alla convinzione che “la luce della stella di nome Ilaria illuminerà la strada per avere giustizia e verità in questa e in tutte le vicende che ancora attendono”.

Durante l’evento interverranno, tra gli altri, Federica Sciarelli, don Luigi Ciotti, Mariangela Gritta Grainer, Flavio Fusi.

Verranno esposti anche alcuni pannelli della mostra “Mi richiama talvolta la tua voce” di Paola Gennari Santori dedicata al mondo di Ilaria Alpi, messi a disposizione dalla Fondazione Murialdi con l’allestimento di Fabio d’Achille.

L’evento è stato organizzato con il contributo di Usigrai, Consiglio Nazionale OdiG, OdiG Lazio e Consiglio Nazionale FNSI.

Programma

10.00 ritrovo presso il cortile del Liceo Linguistico “Tito Lucrezio Caro” – via Venezuela 30 – Roma

10.30 inizio evento in cortile: coordina Giuseppe Giulietti

Interventi e ospiti:

Anna Proietti, dirigente scolastica

Roberto Gualtieri, sindaco di Roma (deve confermare presenza)

Elisa Marincola, portavoce Ass. Articolo 21

Mariangela Gritta Grainer, coordinatrice comitato “Ilaria Alpi”

Giulio Vasaturo, avvocato

Federica Sciarelli, giornalista e conduttrice “Chi l’ha visto?”

Flavio Fusi, giornalista TG3

Lucia Goracci, corrispondente estera TG3

Guido d’Ubaldo, presidente OdG Lazio

Vittorio Di Trapani, presidente FNSI

Daniele Macheda, segretario USIGRAI

Intervento conclusivo don Luigi Ciotti, presidente Libera

11.45 entrata all’aula magna “Ilaria Alpi”

12.00 letture delle studentesse e studenti di brani tratti dal libro “L’esecuzione”

12. 20 saluto dell’artista Alessandra Chicarella

12.30 inaugurazione del murale

Per coinvolgere e aggiornare gli studenti e i giovani nella richiesta di giustizia e verità, in quella battaglia giuridica e d’informazione portata avanti per decenni dai genitori di Ilaria, ma anche da associazioni e giornalisti, e per far conoscere la passione della giornalista per la sua professione, l’evento è stato anticipato da una mattinata di “Lectio et testimonia”, rivolta esclusivamente agli studenti il giorno 14 marzo 2024.

Sono previsti interventi di Mariangela Gritta Grainer, membro della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla cooperazione con i paesi in via di sviluppo, referente del movimento “#NoiNonArchiviamo” in videocollegamento, Flavio Fusi, giornalista del TG3 e collega di Ilaria Alpi che annunciò la morte di Ilaria e Miran, Chiara Cazzaniga, giornalista di “Chi l’ha visto?” che con il suo lavoro ha dato un contributo fondamentale per non far archiviare l’inchiesta e di Elisa Marincola, portavoce di Articolo21.

Liceo Classico e Linguistico “Tito Lucrezio Caro”