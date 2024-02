Gessate (MI), Libera presenta la mappatura dei beni confiscati alle mafie in Martesana

Si è svolto martedì 27 febbraio in Sala Consiliare a Gessate la presentazione della mappatura dei beni confiscati alla criminalità organizzata nella zona Adda Martesana.

Sono stati illustrati tutti i dati dei beni confiscati dei 28 Comuni della Martesana,

È stata anche un’ importante occasione per capire cosa devono fare e come devono agire le Amministrazioni Comunali per svolgere al meglio questa importante azione , oltre ad individuare quali sono gli Enti da coinvolgere e quali sinergie si possono stabilire tra loro.

Insieme a “Libera” – rappresentata da Antonio Brescianini, Silla Maffini, Marco Paiardi, Giacinta Coriale e Lorenzo Frigerio – l’associazione che ha organizzato l’evento, erano infatti presenti l’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati con la Dirigente Dott.ssa Simona Ronchi e il Commissario di Polizia Roberto Bellasio, Fabio Bottero, sindaco di Trezzano sul Naviglio (MI) e coordinatore regionale di Avviso Pubblico Lombardia, Paola Pastorino di ANCI Lombardia che ha appena sottoscritto in prefettura a Milano un protocollo con Regione Lombardia e ANBSC per valorizzare i beni confiscati.

“Un’impegno fondamentale – ha dichiarato il Sindaco di Gessate Lucia Mantegazza – quello che portano avanti le Amministrazioni Comunali nella lotta alla criminalità organizzata che vogliamo ribadire con convinzione. Per questo è importante dare ai beni sottratti alla mafia un futuro di valorizzazione civile, sociale e culturale e restituirli alla comunità. Sapere di avere un supporto e la collaborazione tra i diversi livelli e soggetti istituzionali con le forze vive della società è fondamentale per non sentirsi soli in questo importantissimo lavoro.”

I beni destinati in Martesana sono 64 di cui 39 già assegnati. “Lo scopo essenziale è essere riusciti a mettere in rete le istituzioni, il terzo settore e gli Enti pubblici che lavorano per restituire i beni sottratti alla criminalità organizzata e da restituire alla comunità in beni sociali. Lo scopo dell’incontro è rendere pubblica l’esistenza di questi beni e ribadire l’importanza della legislazione antimafia in materia. Libera, da sempre, supporta le Amministrazioni per intraprendere questo percorso.” Queste le parole di Antonio Brescianini, coordinatore del costituendo presidio Libera in Martesana, a commento della positiva riunione di Gessate.

